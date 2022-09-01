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01.09.2022  18:05   Віталій Хінєвіч

Прилад NASA успішно виробляє кисень на Марсі

Дослідники сподіваються, що збільшена версія одного разу зможе генерувати кисень для підтримки життя людей на Марсі.

NASA
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на The Guardian.
 
Повідомляється, що інструмент невеликого розміру успішно виробляв придатний для дихання кисень на Марсі, виконуючи роботу невеликого дерева.
 
З лютого минулого року експеримент з використання ресурсів кисню на Марсі успішно виробляв кисень інструмент Moxie з багатої вуглекислим газом атмосфери Червоної планети.
 
Дослідники припускають, що збільшена версія Moxie може бути відправлена   на Марс, щоб безперервно виробляти кисень зі швидкістю кількох сотень дерев, як люди вирушать на планету. 
 
Поточна версія приладу невелика за дизайном, щоб поміститися на борт марсохода Perseverance, і створена для роботи протягом короткого періоду часу. Повномасштабний кисневий завод мав би включати більші установки, які в ідеалі працювали б безперервно. Наразі Moxie показав, що він може виробляти кисень майже в будь-який час марсіанського дня та року.
 
Нагадаємо, NASA зафіксував зіткнення небесних тіл.
 
Источник:   Guardian
 Тэги:  nasa
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