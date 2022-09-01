01.09.2022 17:15 Віталій Хінєвіч
ТОП-10 вакансій назвали у Харківській області
Громадяни можуть звернутися з питань працевлаштування до Харківської обласної служби зайнятості.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на ХОВА.
Повідомляється, що станом на 1 вересня, за даними обласної служби зайнятості, у Харківській області доступно 1404 вакансії.
ТОП-10 вакансій розташувалися таким чином:
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1. налагоджувальник верстатів з ПК – 20000 грн
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2. лікар-фізіотерапевт 20000 грн
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3. механік – 18000 грн
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4. оператор верстатів ПК – 15000 грн
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5. тракторист-машиніст с\г виробництва – 15000 грн
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6. швачка – 15000 грн
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7. монтажник технологічного устаткування – 14200 грн
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8. менеджер з логістики - 13455 грн
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9. вчитель-реабілітолог – 12595 грн
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10. електромеханік з ліфтів – 12000 грн
З переліком актуальних вакансій у Харкові та Харківській області можна ознайомитись перейшовши за посиланням
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З питань зайнятості та безробіття звертайтесь у телеграм
або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за телефонами: 0985670576; 0990562800; 0951387296.
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