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01.09.2022  17:15   Віталій Хінєвіч

ТОП-10 вакансій назвали у Харківській області

Громадяни можуть звернутися з питань працевлаштування до Харківської обласної служби зайнятості.

робота у Харківській області
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Повідомляється, що станом на 1 вересня, за даними обласної служби зайнятості, у Харківській області доступно 1404 вакансії.
 
ТОП-10 вакансій розташувалися таким чином:
 
  • 1.  налагоджувальник верстатів з ПК – 20000 грн
  • 2.  лікар-фізіотерапевт 20000 грн
  • 3.  механік – 18000 грн
  • 4.  оператор верстатів ПК – 15000 грн
  • 5.  тракторист-машиніст с\г виробництва – 15000 грн
  • 6.  швачка – 15000 грн
  • 7.  монтажник технологічного устаткування – 14200 грн
  • 8.  менеджер з логістики - 13455 грн
  • 9.  вчитель-реабілітолог – 12595 грн
  • 10.  електромеханік з ліфтів – 12000 грн
З переліком актуальних вакансій у Харкові та Харківській області можна ознайомитись перейшовши за посиланням.
 
З питань зайнятості та безробіття звертайтесь у телеграм або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за телефонами: 0985670576; 0990562800; 0951387296.
 
Нагадаємо, в Україні доступна онлайн-школа для дітей, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях.
 
Источник:   ХОВА
 Тэги:  харьков, работа
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