01.09.2022 17:04 Василь Голосний

У Харкові 1 вересня відкрили Музей миру (фото)

Музей миру з дитячими малюнками та експонатами, зробленими з уламків російських снарядів відкрили 1 вересня в одній із шкіл Харкова.



Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

У музеї є два експонати, зроблені з уламків російських снарядів, - герб України та герб Харкова, багато дитячих малюнків про мир та предмети, які нагадують про війну в Україні.

У відкритті музею взяв участь Харківський міський голова Ігор Терехов. Він зазначив, що не раз ставав свідком того, як створювалися дитячі малюнки.

«Коли були жорстокі бомбардування Харкова з повітря та землі, наші діти разом із батьками ховалися у метро. Коли я спускався до них, то бачив, як і що вони малювали. Хтось малював жах війни, хтось – свою родину, у тому числі з домашніми вихованцями, а хтось – своє світле майбутнє. Добре, що в нас з'явився музей, ідея створення якого належить самим дітям. Після нашої перемоги ми перемістимо його у місце з більшим простором, адже я впевнений, що з кожним днем ​​тут з'являтимуться нові експонати», - зазначив Ігор Терехов.

Також мер повідомив, що після перемоги у місті відкриють Музей відродження Харкова.

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