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01.09.2022  17:04   Василь Голосний

У Харкові 1 вересня відкрили Музей миру (фото)

Музей миру з дитячими малюнками та експонатами, зробленими з уламків російських снарядів відкрили 1 вересня в одній із шкіл Харкова.


Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ
У музеї є два експонати, зроблені з уламків російських снарядів, - герб України та герб Харкова, багато дитячих малюнків про мир та предмети, які нагадують про війну в Україні.
 
У відкритті музею взяв участь Харківський міський голова Ігор Терехов. Він зазначив, що не раз ставав свідком того, як створювалися дитячі малюнки.
 
«Коли були жорстокі бомбардування Харкова з повітря та землі, наші діти разом із батьками ховалися у метро. Коли я спускався до них, то бачив, як і що вони малювали. Хтось малював жах війни, хтось – свою родину, у тому числі з домашніми вихованцями, а хтось – своє світле майбутнє. Добре, що в нас з'явився музей, ідея створення якого належить самим дітям. Після нашої перемоги ми перемістимо його у місце з більшим простором, адже я впевнений, що з кожним днем ​​тут з'являтимуться нові експонати», - зазначив Ігор Терехов.
 
Також мер повідомив, що після перемоги у місті відкриють Музей відродження Харкова.

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Источник:   Міська рада
 Тэги:  агрессия россии, харьков, школа, музей
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