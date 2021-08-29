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29.08.2021  20:23   

В Харькове на три дня перекроют площадь Свободы и Сумскую

Ограничения будут действовать с 7:00 30 августа до 20:00 1 сентября 2021 года.


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Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Департамент инфраструктуры, Сумскую и площадь Свободы перекроют с 7:00 30 августа до 20:00 1 сентября. В этот период будет запрещен проезд по площади Свободы, на участке между улицами Сумской и Тринклера, а движение транспорта организуют по улице Тринклера и проспекту Независимости.
 
Улица Сумская на участке между  улицей Жен-Мироносиц и проспектом Независимости, будет перекрыта с 16:00 до 19:30 30 августа и с 16:00 до 20:00 1 сентября.
 
В связи с этим маршрутный автобус №20э изменит конечную остановку и будет высаживать пассажиров возле станции метро "Госпром". Маршрутки №119э, 202э и троллейбусы будут объезжать закрытый участок. 
 
Эти ограничения будут введены ввиду подготовки праздника ко Дню знаний.
 
Напомним,  ранее мы проанализировали предложение и вычислили сколько в Харькове стоит собрать ребенка в школу.
 

 

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