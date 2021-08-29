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29.08.2021  14:13   Рита Парфенова

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 30 августа

Ясная погода в Харькове будет наблюдаться на протяжении всего дня. Без осадков.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 30 августа

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +20°...+24°C (ощущается как +22°C). Ветер юго-восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 41%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.

Днем ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +29°...+30°C (ощущается как +35°C). Ветер восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 25%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.

Вечером ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +28°...+24°C (ощущается как +34°C). Ветер восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 18%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 5%. Космическая погода будет благоприятной. В течение всего дня ожидаются только незначительные геомагнитные колебания, которые никак не повлияют на метеозависимых людей.

Народные приметы. В прежние времена заметили, если утром туман и роса, то погода в этот день будет хорошая.

На восходе солнца небо красное – погода будет ветреной.

Если ветер дует порывами, то ожидается тихая погода, если же дует непрерывно, то в ближайшее время будет ненастье.

Солнце садится в тучу – в ближайшие дни будет дождливо.

Последний журавль улетел в этот день – значит на праздник Покрова будет достаточно холодно.

С 30 августа начинается осенний листопад (первой роняет лист береза, за ней липа, вяз, черемуха и т.д.).

Тэги:  погода в харькове, прогноз погоды, харьков
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