29.08.2021 14:13 Рита Парфенова

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 30 августа

Ясная погода в Харькове будет наблюдаться на протяжении всего дня. Без осадков.





Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.



Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +20°...+24°C (ощущается как +22°C). Ветер юго-восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 41%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.



Днем ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +29°...+30°C (ощущается как +35°C). Ветер восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 25%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.



Вечером ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +28°...+24°C (ощущается как +34°C). Ветер восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 18%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 5%. Космическая погода будет благоприятной. В течение всего дня ожидаются только незначительные геомагнитные колебания, которые никак не повлияют на метеозависимых людей.



Народные приметы. В прежние времена заметили, если утром туман и роса, то погода в этот день будет хорошая.



На восходе солнца небо красное – погода будет ветреной.



Если ветер дует порывами, то ожидается тихая погода, если же дует непрерывно, то в ближайшее время будет ненастье.



Солнце садится в тучу – в ближайшие дни будет дождливо.



Последний журавль улетел в этот день – значит на праздник Покрова будет достаточно холодно.



С 30 августа начинается осенний листопад (первой роняет лист береза, за ней липа, вяз, черемуха и т.д.).