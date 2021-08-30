30.08.2021 07:00

День пропавших людей: события 30 августа

30 августа объявлено Международным днем жертв насильственных исчезновений.

Генеральная ассамблея ООН в 2011 году выразила в своей резолюции серьезную обеспокоенность тем, что в мире растет количество насильственных исчезновений людей. В эту категорию включаются аресты, задержания и похищения.

Насильственные исчезновения вошли в стратегию насаждения атмосферы террора и, по мнению экспертов Генеральной ассамблеи ООН, превратились в глобальную проблему. Прежде подобные случаи ассоциировались с диктаторскими режимами, но сегодня они происходят в самых разных ситуациях, особенно при внутренних конфликтах как средство политического подавления оппонентов.



Также в этот день...



В 1797 году родилась Мэри Уоллстоункрафт Шелли (ум. 1851), английская писательница («Франкенштейн»).



1860 – родился Исаак Левитан, русский художник-пейзажист.



1867 – из листьев коки был выделен кокаин.



1871 – родился Эрнест Резерфорд, английский физик, «отец» ядерной физики, создатель планетарной модели атома, лауреат Нобелевской премии по химии 1908 года «за проведенные им исследования в области распада элементов в химии радиоактивных веществ».



1873 – полярные исследователи Юлиус Пайер и Карл Вайпрехт открыли необитаемый арктический архипелаг, который был назван Землей Франца-Иосифа.



1922 – с целью обеспечения единства измерений и координации деятельности поверочных палаток Украины на базе Харьковской поверочной палатки была учреждена Украинская Главная Палата мер и весов. В 1931 году она была реорганизована в Украинский комитет Стандартизации (УКС).



1954 – родился Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь.



1972 – родился Камерон Диаз, американская актриса («Маска», «Ангелы Чарли», «Очень плохая училка»).



1991 – в Украине запрещена Коммунистическая партия.



1993 – на Эйфелеву башню в Париже поднялся 150-милионный посетитель.



1995 – фон Течнер и Иварсей создали компанию Opera Software, которая продолжила разработку браузера. Этот день разработчики считают «днем рождения» Opera.



Именины отмечают: Алексей, Дмитрий, Илья, Мирон, Павел, Ульяна, Филипп.