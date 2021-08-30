30.08.2021 08:00

Гороскоп по знакам Зодиака на понедельник, 30 августа

Хороший день для того, чтобы посвятить его занятию своими текущими делами. Сегодня будет легче концентрироваться на главном, не отвлекаясь на второстепенное.

Овен (21 марта – 20 апреля)

необходимо быть деликатнее с окружающими, особенно с близкими людьми, хотя звезды, увы, не будут его к этому склонять. Его нетерпимость и требовательность могут стать источником конфликтов. Если же взаимные обвинения не входят в сегодняшние планы Овна, ему придется идти на разумные компромиссы. И чтобы никого не обидеть, следовать нехитрому правилу: «Не делай и не говори другим того, чего не желаешь себе».



Телец (21 апреля – 21 мая)

Звезды будут требовать от Тельца внимания и заботы по отношению к тем, кто находится с ним рядом. Возможно, речь идет о работе, и от Тельца понадобится поделиться своими знаниями и опытом. А может быть, в помощи будет нуждаться друг, и Тельцу придется выслушать его и поддержать. Может даже возникнуть ситуация, которая поставит Тельца перед выбором – помогать ли кому-то деньгами, служебным положением, связями? Звезды советуют Тельцу, если это в его силах, помочь, – сделанное добро обязательно к нему вернется, а мир станет светлее и лучше.



Близнецы (22 мая – 21 июня)

Окружающие способны вылить на голову Близнецов немало критики. Это может проявляться в разной форме – от ласкового подшучивания близких до резкого недовольства начальства. Даже малейшие просчеты Близнецов будут бросаться в глаза окружающим, ну а если ошибок нет, они их с удовольствием придумают. Чтобы день не принес Близнецам огорчений, им стоит отнестись ко всему с долей юмора. Или же последовать совету из анекдота: «Хочешь избавиться от критики? Ничего не говори, ничего не делай и будь никем».



Рак (22 июня – 23 июля)

Звезды предупреждают Рака о том, что от его глаз скрыто что-то важное! Возможно, за его спиной плетется интрига, а он об этом пока даже не подозревает; кто-то незаметно вставляет ему палки в колеса, вредит карьере или распускает слухи за спиной. Чтобы все это не нанесло делам и репутации Рака ущерб, звезды советуют ему держать глаза и уши открытыми для любой информации. А, кроме того, есть смысл посоветоваться с теми, кто знает все обо всех – благо такой полезный человек есть практически в любом коллективе.



Лев (24 июля – 23 августа)

Во Льве проснется бухгалтер! Ему будут отлично удаваться любые дела, требующие внимательности, терпения и пунктуальности. Благодаря этим качествам, ему не составит труда прочитать в договоре все, что написано мелким шрифтом, или разобрать завалы рабочего стола. Особенно хорошо Лев будет считать деньги: гороскоп на этот день благоприятен для вложений, инвестиций, планирования домашнего бюджета и разумных трат. Сделанные покупки способны радовать Льва долгие годы, так что звезды советуют ему выбраться на шоппинг.



Дева (24 августа – 23 сентября)

Во всех делах на первом месте у Девы будет стоять свое «Я»! Гороскоп на этот день наделяет ее огромными запасами уверенности в себе, склоняя к эгоцентризму. Из-за этого Дева будет склонна принимать решения единолично, не прислушиваясь к мнению других, зато будьте уверены: эти решения будут продиктованы ее заботой о том, как лучше. Правда, у окружающих самоуверенное поведение Девы вряд ли найдет понимание, так что при всех ее благих намерениях не исключены конфликты и противодействие со стороны.



Весы (24 сентября – 23 октября)

Звезды советуют Весам уделить особое внимание близким людям. Даже если у них много работы, стоит вырваться из-под гнета дел, чтобы побыть вместе с теми, кто им дорог. Возможно, Весы уже давно не разговаривали с близким человеком по душам, а может, между ними накопились взаимные претензии и обиды? Для того чтобы все исправить, Весам не обязательно выяснять отношения. Прогулка по парку, поход в кафе или в кино, совместное приготовление ужина – самые простые дела, сделанные вместе, вернут в их сердце мир и покой. А что в жизни может быть важнее?



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп Скорпиона не предполагает избытка реалистичности – Скорпион способен поверить в чудеса! Вполне возможно, что какие-то события, которым он станет свидетелем, не будут укладываться в материалистические представления о мире. Возможно, Скорпион испытает чувство дежавю или на его глазах произойдет удивительное событие, совпадение или явление. А может быть, между Скорпионом и симпатичным Некто пробежит любовная искра. Почему бы и нет? Ведь любовь – это тоже чудо, которое наука пока не смогла объяснить.



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Успех Стрельцу принесут только простые, консервативные пути. Если он отважится на смелый эксперимент или понадеется на экспромт, то пожалеет. Впрочем, гороскоп и не склоняет Стрельца к творческим решениям, побуждая действовать только наверняка. Журавлям в небе Стрелец предпочтет надежную синицу в руке, и результат не заставит себя ждать: консервативный подход поможет ему не только в делах, но и в общении, и в личной жизни.



Козерог (22 декабря – 20 января)

Звезды то и дело будут склонять Козерога давать окружающим советы, причем советы эти будут весьма дельными! Козерог будет это делать просто так, по велению души, когда его никто не просит. Ну а если уж к нему обратятся за помощью, то он сумеет отлично (не только словом, но и делом) эту помощь оказать. Единственное «но»: тем, кого он облагодетельствует, надо приготовиться к активной критике с его стороны. Козерог безжалостно укажет на все их ошибки и недочеты.



Водолей (21 января – 19 февраля)

Звезды предвещают Водолею не самый благоприятный день, однако причиной этого будут не столько внешние обстоятельства, сколько он сам. Водолей будет склонен раздражаться на все, его способна вывести из себя любая мелочь! Из-за этого возможны конфликты, обиды и недоразумения с окружающими. Чтобы этого избежать, Водолею необходимо свести общение к минимуму и заняться чем-нибудь позитивным – например, сходить на фитнес или посмотреть жизнерадостный фильм.



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

С самого утра все может валится у Рыб из рук. Они способны ощутить упадок сил, но худшее, что они могут при этом сделать, – это начать подхлестывать себя! Увы, но гороскоп не склоняет Рыб к трудовым (да и вообще любым другим) подвигам, и с этим необходимо смириться. Пытаясь взяться за сложные дела, Рыбы рискуют их провалить. Чтобы день не принес разочарований, Рыбам придется расслабиться и плыть по течению. Пусть они многого не успеют сделать, но зато и не смогут ничему навредить.