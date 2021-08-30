Аварийное отключение воды в Харькове 30 августа. Список адресов

В части домов шести районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».
Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.
Киевский район:
ул. Героев Труда, 10 (п. №1, стояк) до 20:00 30 августа.
Московский район:
ул. Искринская (ч/с), ул. Искринская, 17, 17 (кор. №2), ул. Гарибальди, 2(стояк), наб. Здоровья, 10 (п. №1), ул. Светлая, 39 (п. №2, стояк) до 20:00 30 августа.
Немышлянский район:
проезд Стадионный, 6 (п. №6, спаренный стояк) до 17:00 30 августа;
ул. Маршала Рыбалко, 4 (п. №2), проезд Стадионный, 4/1 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 30 августа.
Новобаварский район:
ул. Селянская, 20 (п. №4, стояк), пр. Ново-Баварский (Ильича), 70 (п. №3), пр. Ново-Баварский (Ильича), 93 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 30 августа.
Слободской район:
ул. Мухачева (Войкова), 20 (п. №2, стояк) до 20:00 30 августа.
Шевченковский район:
пр. Людвига Свободы, 34 (п. №4, стояк), пр. Победы, 70 (п. №7, стояк), ул. Ахсарова, 7 (п. №1, стояк), ул. Новгородская, 12 (п. №2, стояк) до 20:00 30 августа;
пр. Победы, 68-в (п. №1, стояк) до 23:00 30 августа.
Напомним, 27 августа в восьми районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключили воду.
Хороший день для того, чтобы посвятить его занятию своими текущими делами. Сегодня будет легче концентрироваться на главном, не отвлекаясь на второстепенное.
Ясная погода в Харькове будет наблюдаться на протяжении всего дня. Без осадков.
30 августа объявлено Международным днем жертв насильственных исчезновений.
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