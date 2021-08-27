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27.08.2021  08:32   

Аварийное отключение воды в Харькове 27 августа. Список адресов

В части домов восьми районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


Фото из открытых источников

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».

Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.

Киевский район:
пр. Московский, 17 до 17:00 27 августа.; ул. Академика Проскуры, 9 (п. №3, спаренный стояк), ул. Чайковского, 8 до 20:00 27 августа.

Московский район:
ул. Гарибальди, 2 (стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 40 до 20:00 27 августа.

Немышлянский район:
ул. Танкопия, 17-а (п. №1, стояк) до 17:00 27 августа.

Новобаварский район:
ул. Петра Болбочана (Клапцова), 4 (стояк) до 17:00 27 августа.; ул. Полтавский Шлях, 123 (п. №1, спаренный стояк), ул. Тимирязева, 28 (п. №1) до 20:00 27 августа.

Основянский район:
ул. Кузнечная, 21, 23, пр. Гагарина, 58 (п. №1, стояк) до 20:00 27 августа.

Слободской район:
ул. Мухачева (Войкова), 20 (п. №2, стояк) до 20:00 27 августа.

Холодногорский район:
ул. Волонтерская (Социалистическая), 58 (п. №2, стояк) до 20:00 27 августа.

Шевченковский район:
пр. Победы, 74-г (п. №1, стояк), пер. Шекспира, 7 (стояк), пр. Науки (Ленина), 19-б (п. №3, спаренный стояк) до 20:00 27 августа.

Напомним, 26 августа в восьми районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключили воду.

Тэги:  отключение воды, харьков
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