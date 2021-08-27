27.08.2021 08:00

Гороскоп по знакам Зодиака на пятницу, 27 августа

«Правильное мнение одно, и оно – мое», – сегодня так будут думать и вы, и окружающие. Чтобы избежать конфликтов, включайте дипломатию.

Овен (21 марта – 20 апреля)

В жизни Овна нет места трем вещам: бездумному «авось», интуиции и слепому везению – они способны сильно его подвести. Рассчитывать на «удачное стечение обстоятельств» и «фарт» для Овна также продуктивно, как и ждать у штормящего моря погоды. Так что если Овен настроен преуспеть, ему придется логически просчитывать каждый свой шаг и действовать только наверняка. В противном случае не исключены досадные недоразумения.



Телец (21 апреля – 21 мая)

Эмоции Тельца обещают быть очень сильными, но при этом они будут находиться в равновесии. Такое сочетание позволит Тельцу тонко чувствовать и понимать все, что происходит вокруг. Настроение окружающих, мотивы их поступков и даже некоторые их мысли не будут для Тельца особенной тайной. Его обострившаяся проницательность может граничить с телепатией! Звезды советуют Тельцу использовать это для того, чтобы проникнуть в самую суть важной для него ситуации.



Близнецы (22 мая – 21 июня)

Близнецам не стоит доверять окружающим – они могут вольно или невольно их подвести. Особенно это касается незнакомцев, а также людей из их дальнего круга: сослуживцев, знакомых, соседей. Возможно, внимательно оглянувшись вокруг, Близнецы вдруг обнаружат, что кто-то намеренно им вредит, распускает сплетни или плетет интриги за спиной. А может быть, Близнецам нанесут другой урон: обругают в метро, обсчитают в магазине. Чтобы подобного не произошло, ключом к успеху для них является бдительность. И этого вполне достаточно, ведь кто предупрежден, тот не безоружен.



Рак (22 июня – 23 июля)

Рак способен быть чересчур требовательным и к себе, и к окружающим! День наделяет его желанием контролировать все, что происходит вокруг. Любые отступления от намеченных планов он способен воспринять как личное оскорбление. В первую очередь такой настрой Рака способен коснуться окружающих, выливаясь в ворчание и придирки. Однако Рак может точно также досадовать и на себя, чувствуя свое бессилие в каком-то вопросе. Чтобы день принес ему больше позитивных эмоций, Раку стоит смириться с тем, что далеко не все зависит от его усилий. А тем более от его желаний.



Лев (24 июля – 23 августа)

Отличный день для того, чтобы Лев получил поддержку в любых своих начинаниях. В первую очередь, это касается любви и отношений: если Лев собирался завести романтическое знакомство, открыть свои чувства или поговорить о планах на совместную жизнь, лучшего времени для этого ему не найти. Кроме того, день предоставляет Льву хорошие возможности для заключения договоров, новых знакомств и деловых контактов. Посеянные сегодня семена сотрудничества, дружбы или любви обязательно взойдут, принеся хорошие плоды.



Дева (24 августа – 23 сентября)

Ключом к успеху в гороскопе Девы является осторожность: день будет буквально пропитан напряженностью, способной вылиться в конфликт! В отношениях с близкими людьми у Девы возможны разлад и выяснение отношений. Не исключены и трения с коллегами, вызванные спорными ситуациями или соперничеством. Деве необходимо быть тише воды ниже травы, если она хочет провести этот день плодотворно. Не поддаться на провокации она сможет, лишь вооружившись огромным запасом терпения.



Весы (24 сентября – 23 октября)

День будет пробовать Весы на прочность, однако хорошая новость заключается в том, что у Весов масса сил, чтобы этому противостоять! Есть вероятность того, что Весам придется отстаивать свои интересы, участвовать в споре или даже отбиваться от нападок окружающих: начальства, знакомых, коллег. Что бы ни произошло, звезды советуют им не горячиться, а спокойно поискать нужные аргументы в споре. Если не давать эмоциям взять верх, то из любой ситуации можно найти удобную дверь с надписью «Выход».



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Звезды предвещают Скорпиону день, полный приятных новостей, событий и даже сюрпризов, однако парадокс заключается в том, что Скорпион вряд ли сумеет по достоинству это оценить. Наоборот, не исключено, что он будет без всякого повода испытывать апатию и недовольство. Возможно, виной этому то, что последнее время в жизни Скорпиона произошло много событий, и эмоции его притупились. А может быть, Скорпион просто устал. Звезды советуют ему встряхнуться и пойти навстречу всему хорошему, что ему приготовила жизнь!



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

У Стрельца обещают проснуться недюжинные организаторские способности. Начальство может смело доверить ему какой-нибудь командирский участок работ: руководство отделом, организацию мероприятия или новый проект. Дома же Стрелец, скорее всего, сам придумает, как сделать так, чтобы никто вокруг не скучал. Возможно, в его представлении отсутствие скуки – это генеральная уборка силами всех членов семьи, а может быть дружеская вечеринка или поход всей семьей в кино – тут уж как повезет.



Козерог (22 декабря – 20 января)

Козерогу не стоит даже пытаться претворять свои планы в жизнь – особенно те, от которых многое зависит. Если же Козерог не последует этому совету, ему придется приготовиться к тому, что какие-то его сегодняшние начинания застрянут на полпути или дадут сбой, а какие-то и вовсе потерпят поражение. Отличительной чертой дня является то, что любые начинания Козерога принесут ему в лучшем случае массу забот. Так не лучше ли денек подождать? Стоит ли так торопиться?



Водолей (21 января – 19 февраля)

У Водолея есть шанс что-то исправить. Речь может идти о давних проблемах Водолея, к которым он не мог подступиться, или о неожиданных событиях, которые Водолей сможет направить в нужное ему русло. Даже если обстоятельства будут складываться против него, звезды обещают, что Водолей сумеет найти в этом свои плюсы и выгоды. Пессимист видит опасность в каждой возможности, а оптимист – возможность в каждой опасности. Запас ловкости и оптимизма Водолея помогут ему в этом убедиться!



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Звезды советуют Рыбам заняться своими финансами. День наделяет их логичностью и внимательностью, благодаря чему для Рыб не составит труда спланировать свой бюджет или найти ошибку в расчетах. Кроме того, аналитические способности подскажут Рыбам, куда выгодно вложить свободные деньги и как увеличить свой капитал. Рыбам стоит воспользоваться тем, что практически любые их сегодняшние планы и действия, связанные с деньгами (кроме рискованных и необдуманных) обещают оказаться успешными.