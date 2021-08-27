27.08.2021 07:00

День последнего сватовства: события 27 августа

По народному календарю сегодня Михей Тиховей. Он примечателен окончанием двухнедельного Успенского поста и сильными ветрами, по которым судили об осенней погоде.

В этот день было принято наблюдать за ветром: если он был тих и спокоен, то осень будет солнечной, а если быстр и стремителен — следует ждать ненастья.

После Михея завершался Успенский пост и начинался осенний мясоед. В эту пору играли заранее сговоренные свадьбы. Так что Михеев день был последней возможностью посвататься к понравившейся девушке.



Также в этот день...



В 1770 году родился Георг Вильгельм Фридрих Гегель, отец классической немецкой философии.



1856 – родился Иван Франко, украинский писатель, поэт, «вічний революціонер» и «каменяр».



1871 – родился Теодор Драйзер, американский писатель («Американская трагедия», «Финансист», «Титан», «Стоик») и общественный деятель.



1877 – родился Чарльз Роллс, соучредитель компании «Роллс-Ройс», участник гонок. Поставил первый британский рекорд скорости на автомобиле, стал первым человеком, совершившим перелет через Ла-Манш и обратно без посадки, и, увы, первым британцем, погибшим в авиакатастрофе.



1896 – родилась Фаина Раневская (настоящее имя Фаина Гиршевна Фельдман), советская актриса театра и кино, народная артистка СССР.



1912 – Эдгар Райс Берроуз опубликовал в журнале первый рассказ о приключениях Тарзана.



1940 – американская компания СВS продемонстрировала в Нью-Йорке первую систему цветного телевидения, пригодную для практического применения.



1941 – родился Богдан Ступка (ум. 22 июля 2012 ), советский и украинский актер театра и кино.



1946 – в США испытано автоматически катапультирующееся кресло пилота.



1955 – в Великобритании вышел в свет первый экземпляр «Книги рекордов Гиннесса» на 198 страницах. Сначала книга походила на солидный справочник, но со временем в нее стали включаться также забавные и экстравагантные достижения.



1959 – в СССР было принято постановление о награждении выпускников школ медалями – золотыми и серебряными.



2003 – Марс приблизился к Земле на минимальное расстояние за последние 60000 лет (55,75 млн км).



Именины отмечают: Алексей, Аркадий, Василий, Матвей, Михей.