День последнего сватовства: события 27 августа

По народному календарю сегодня Михей Тиховей. Он примечателен окончанием двухнедельного Успенского поста и сильными ветрами, по которым судили об осенней погоде.
В этот день было принято наблюдать за ветром: если он был тих и спокоен, то осень будет солнечной, а если быстр и стремителен — следует ждать ненастья.
После Михея завершался Успенский пост и начинался осенний мясоед. В эту пору играли заранее сговоренные свадьбы. Так что Михеев день был последней возможностью посвататься к понравившейся девушке.
Также в этот день...
В 1770 году родился Георг Вильгельм Фридрих Гегель, отец классической немецкой философии.
1856 – родился Иван Франко, украинский писатель, поэт, «вічний революціонер» и «каменяр».
1871 – родился Теодор Драйзер, американский писатель («Американская трагедия», «Финансист», «Титан», «Стоик») и общественный деятель.
1877 – родился Чарльз Роллс, соучредитель компании «Роллс-Ройс», участник гонок. Поставил первый британский рекорд скорости на автомобиле, стал первым человеком, совершившим перелет через Ла-Манш и обратно без посадки, и, увы, первым британцем, погибшим в авиакатастрофе.
1896 – родилась Фаина Раневская (настоящее имя Фаина Гиршевна Фельдман), советская актриса театра и кино, народная артистка СССР.
1912 – Эдгар Райс Берроуз опубликовал в журнале первый рассказ о приключениях Тарзана.
1940 – американская компания СВS продемонстрировала в Нью-Йорке первую систему цветного телевидения, пригодную для практического применения.
1941 – родился Богдан Ступка (ум. 22 июля 2012 ), советский и украинский актер театра и кино.
1946 – в США испытано автоматически катапультирующееся кресло пилота.
1955 – в Великобритании вышел в свет первый экземпляр «Книги рекордов Гиннесса» на 198 страницах. Сначала книга походила на солидный справочник, но со временем в нее стали включаться также забавные и экстравагантные достижения.
1959 – в СССР было принято постановление о награждении выпускников школ медалями – золотыми и серебряными.
2003 – Марс приблизился к Земле на минимальное расстояние за последние 60000 лет (55,75 млн км).
Именины отмечают: Алексей, Аркадий, Василий, Матвей, Михей.
Тенденция сегодняшнего дня – пунктуальность и основательность. Проведите максимум времени с тем, кто вам дорог.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Утром, днем, вечером – кратковременные дожди, грозы. Температура снизится на несколько градусов.
26 августа отмечается добрый праздник – День благодарности собаке или День признательности собаке.
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