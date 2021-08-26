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26.08.2021  17:11   Рита Парфенова

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 27 августа

С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Утром, днем, вечером – кратковременные дожди, грозы. Температура снизится на несколько градусов.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 27 августа

27 августа погоду в Харькове будет определять ложбина с юга и малоподвижный атмосферный фронт, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Утром переменная облачность, вероятность осадков 74%. Температура воздуха +18°...+22°C (ощущается как +20°C). Ветер восточный, 2 м/с. Влажность воздуха 78%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.

Днем переменная облачность, вероятность осадков 61%. Температура воздуха +25°...+27°C (ощущается как +28°C). Ветер юго-восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 67%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.

Вечером переменная облачность, вероятность осадков 62%. Температура воздуха +23°...+20°C (ощущается как +28°C). Ветер южный, 2 м/с. Влажность воздуха 49%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 20%. Метеорологи предупреждают, что сила геомагнитных колебаний несколько повысится. Несмотря на это, магнитных бурь ожидать не стоит. Тем не менее метеозависимым людям стоит быть внимательными к своему самочувствию.

Народные приметы. Наши предки заметили, если в этот день тихий ветер, то осень будет ясной. А буря 27 августа - к ненастному сентябрю.

В прежние времена в этот день наблюдали за журавлями: если они уже улетают в теплые края, то к середине октября мороз будет, а если нет - то зима позже придет.

Тэги:  погода в харькове, прогноз погоды, харьков
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