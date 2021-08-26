26.08.2021 08:25 Рита Парфенова

Аварийное отключение воды в Харькове 26 августа. Список адресов

В части домов восьми районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



Фото из открытых источников

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».



Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.



Индустриальный район:

пр. Александровский, 182 (п. №3, стояк) до 17:00 26 августа.



Московский район:

ул. Леся Сердюка, 14 (п. №1, стояк), шоссе Салтовское, 139-б (п. №1, стояк) до 17:00 26 августа.; пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 65 (п. №2), ул. Гарибальди, 2 (стояк) до 20:00 26 августа.



Немышлянский район:

ул. Маршала Рыбалко, 11 (п. №4, спаренный стояк) до 17:00 26 августа.



Новобаварский район:

ул. Полтавский Шлях, 123 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 26 августа.



Основянский район:

ул. Кузнечная, 21, 23, пр. Гагарина, 58 (п. №1, стояк) до 20:00 26 августа.



Слободской район:

б-р Жасминовый (ул. Слинько), 10 (п. №1, стояк) до 20:00 26 августа.; ул. Мухачева (Войкова), 20 (п. №2, стояк) до 20:00 27 августа.



Холодногорский район:

ул. Золочевская, 30/1 (п. №3, стояк), ул. Волонтерская (Социалистическая), 58 (п. №2, стояк) до 20:00 26 августа.



Шевченковский район:

пр. Победы, 74-г (п. №1, стояк), ул. Ляпунова, 7 (п. №5, стояк), пер. Шекспира, 7 (стояк), пр. Людвига Свободы, 46-б (п. №2, стояк), ул. Шекспира, 6 (п. №4), ул. 23 Августа, 2 (п. №2, стояк) до 20:00 26 августа.

Напомним, 25 августа в восьми районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключили воду.