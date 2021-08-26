26.08.2021 08:00

Гороскоп по знакам Зодиака на четверг, 26 августа

Тенденция сегодняшнего дня – пунктуальность и основательность. Проведите максимум времени с тем, кто вам дорог.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Овен настроен работать с полной самоотдачей – потребности дела он будет ставить куда выше собственных! Из-за этого в его сегодняшнем расписании не исключены такие подвиги, как незапланированная работа без обеденного перерыва (даже если у Овна выходной), ведь главным для него будет работа на результат. Такое искреннее усердие способно привлечь внимание окружающих и со временем обернуться для Овна приятными бонусами.



Телец (21 апреля – 21 мая)

Телец будет демонстрировать отличное умение работать с информацией! При необходимости он способен виртуозно манипулировать цифрами и фактами, а также анализировать и делать правильные выводы. Благодаря этому, Телец сумеет произвести впечатление на окружающих даже в вопросах, которые не относятся к его компетенции – только за счет своего умения замечать детали и проникать в самую суть.



Близнецы (22 мая – 21 июня)

Близнецам противопоказано браться за любые важные проекты – есть большая вероятность их провалить. Это касается сделок, переговоров, крупных денежных трат, а также новых начинаний. Ничего не поделаешь, лучше уж перенести запуск проекта на день, чем потом расхлебывать последствия. Если же Близнецы пренебрегут этим советом, им следует заранее приготовиться к тому, что сложностей окажется на порядок больше, чем они ожидали.



Рак (22 июня – 23 июля)

Во всем, за что бы Рак ни брался, он будет склонен до последнего стоять на своем. Возможно, в каких-то случаях его упрямство будет оправдано, однако далеко не всегда. Звезды предупреждают Рака, что день склоняет его к стопроцентной уверенности в себе, но это вовсе не значит, что он, как и любой другой человек, не может ошибаться. Поэтому, чтобы не выставить себя в глупом свете, Раку не следует быть слишком самонадеянным.



Лев (24 июля – 23 августа)

Звезды советуют Льву заняться налаживанием отношений с окружающими, в том числе и с близкими людьми. Если между ним и кем-то еще стоит стена непонимания или есть другие нерешенные вопросы, лучше всего поднять эту щекотливую тему именно сегодня. Поговорив откровенно, по душам, Лев не только избавится от груза, но и имеет все шансы, что его поймут. Даже если проблему не удастся решить мгновенно, это все равно пойдет на пользу его отношениям.



Дева (24 августа – 23 сентября)

Звезды категорически не советуют Деве обсуждать какой-либо важный вопрос с людьми, от которых зависит продвижение ее дел. Увы, но день не способствует взаимопониманию и поиску компромиссов, из-за чего даже самая расчудесная идея или план Девы имеют все шансы быть зарубленными на корню. Вообще, в течение дня лучшей тактикой для Девы будет полагаться только на себя и держать свои планы в секрете. Ну а если ее все-таки вызовут на разговор – больше слушать, чем говорить.



Весы (24 сентября – 23 октября)

В течение дня ситуация обещает поставить Весы перед выбором. Выбор может касаться и рабочих задач, и взаимоотношений с окружающими, и личной жизни, и других областей. Главное, что Весам не удастся занять нейтральную позицию: им придется принять решение в пользу одного из вариантов и действовать, исходя из этого. Впрочем, в каждом варианте будут присутствовать как свои минусы, так и плюсы. Так что Весам необходимо заранее просчитать, где плюсов для них окажется больше.



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Скорпион будет аккуратен как никогда! Беспорядок способен его раздражать, заставляя Скорпиона бороться с хаосом в любых его проявлениях. Самым простым для него будет разобрать завалы на рабочем столе, сложнее – навести порядок в мыслях и планах. Только разложив все по полочкам, Скорпион будет готов, наконец, приступить к остальным делам. Если, конечно, до конца дня останется хоть какое-то время.



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

День идеально подходит практически для любых амбициозных задумок Стрельца! Говорят, что смелость – это второе счастье, но если в обычный день с этим утверждением можно поспорить, то и ситуация, и окружающие будут поощрять Стрельца совершать решительные и даже дерзкие шаги, направленные на укрепление своего статуса. Так что скромно отмолчаться в уголке или занять нейтральную позицию у Стрельца вряд ли получится. И для его самооценки это очень даже хорошо.



Козерог (22 декабря – 20 января)

Козерог может испытать досадное чувство бессилия по отношению к какой-то проблеме. Возможно, он уже долго бился над ее решением, а может быть, просто не знает, как к ней подступиться. Или же задача кажется ему непосильной. Как бы то ни было, звезды советуют Козерогу не торопиться с выводами и отложить проблему на потом – в другой день больше шансов за то, что ему удастся найти выход из положения.



Водолей (21 января – 19 февраля)

Водолей будет схватывать все на лету! Его мозг обещает работать быстро и четко, помогая Водолею ориентироваться в самой сложной обстановке, находить изящные пути для решения задач, внимательно прислушиваться к чужим идеям, а также генерировать собственные. Другими словами, Водолей способен творить чудеса, и просто грех не использовать это для того, чтобы переделать кучу дел, а заодно и укрепить свой авторитет в глазах окружающих.



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Рыбы не настроены рисковать деньгами, даже если ситуация будет их к этому подталкивать. Они предпочтут сто раз обдумать, прежде чем сделать какой-либо шаг. Так что, с одной стороны, Рыбы способны упустить весьма заманчивые финансовые перспективы, зато они точно избегут ненужных трат и возможных потерь. Звезды советуют Рыбам посвятить этот день ведению своей личной бухгалтерии. От их внимательного взгляда не укроется ни один подвох!