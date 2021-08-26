26.08.2021 07:00

День благодарности собаке: события 26 августа

26 августа отмечается добрый праздник – День благодарности собаке или День признательности собаке.

Эта дата появилась в 2004 году в США как Национальный день собаки. Постепенно праздник начали отмечать и за пределами Соединённых Штатов, и он обрёл международный характер, хотя и не имеет официальных статусов. Отмечают его все собаководы, а также любители домашних животных, отдающие предпочтение именно собакам.



Именно собака оказалась первым одомашненным животным, став верным другом и преданным помощником человека. Человечество знает немало подвигов собак, спасавших людей, попавших в беду, – под завалами зданий, тонущих, заблудившихся в лесу. Кстати, собака раньше человека побывала в космосе. А еще для человека собака не только охранник, но и друг, который может скрасить одиночество, поднять настроение.



Как правило, ко Дню благодарности собакам в социальных сетях проводятся конкурсы фотографий, организуются сборы пожертвований для приютов бездомных животных. Родителям рекомендуется прочитать своим детям рассказ о дружбе человека и собаки или вместе посмотреть художественный фильм на эту тему, воспитывая в детях любовь и ответственность к братьям меньшим. Ну, а если в вашей семье уже есть собака – побалуйте её каким-либо лакомством и уделите ей в этот день чуточку больше внимания!

Также в этот день...

В 1743 году родился Антуан Лавуазье, французский ученый, основоположник современной химии.



1789 – во Франции принята Декларация прав человека и гражданина, документ, заложивший основы буржуазного права в Европе.



1791 – американец Джон Фитч получил патент на изобретенный им пароход, продемонстрированный еще четырьмя годами ранее. В этом же году он получит патент и во Франции. Не сумев доказать экономическую выгоду строительства судов с паровым двигателем, Фитч умрет в 1798, а слава достанется англичанину Роберту Фултону, который добьется успеха лишь спустя двадцать лет после Фитча.



1801 – Филипп Лебон запатентовал двухтактный двигатель внутреннего сгорания.



1847 – провозглашена Республика Либерия – первое независимое государство в Африке. Отцами-основателями стали иммигранты – вывезенные (начиная с 1821 года) из США освобожденные негры, занявшие господствующие позиции во всех сферах деятельности.



1858 – первая новость была отправлена телеграфом.



1907 – закованный в цепи и брошенный в воду иллюзионист Гарри Гудини всплыл на поверхность через 57 секунд (Аквапарк в Сан-Франциско).



1914 – родился Хулио Кортасар, аргентинский писатель и поэт, представитель направления «магический реализм». Цитата: «По сути дела, писать – то же, что смеяться или заниматься любовью: даешь волю чувствам, и всё».



1920 – принята 19-я поправка к Конституции США, давшая женщинам право голосовать на выборах.



1925 – родился Петр Тодоровский, кинорежиссер.



1941 – родился Барбет Шредер, французский кинорежиссер («Изнанка фортуны», «Одинокая белая женщина», «Поцелуй смерти»).



1947 – родился Ян Арлазоров (ум. 2009), российский театральный актер и эстрадный артист.



1972 – в Мюнхене открылись XX летние Олимпийские игры. Спортивные состязания омрачил террористический акт против израильских спортсменов, а среди героев Игр были американский пловец Марк Спитц, спринтер Валерий Борзов, гимнастка Ольга Корбут и советская баскетбольная команда.



1976 – родилась Земфира Рамазанова, певица, автор и исполнитель своих песен.



1980 – родился Маколей Калкин, американский актер. Тот, который один дома.



2008 – после крайнего обострения грузино-южноосетинских отношений и активного участия России в боевых действиях (начавшихся 8 августа) Президент России Медведев подписал указ о признании независимости Абхазии и Южной Осетии.



2009 – запущен самый высокогорный газопровод «Дзуарикау – Цхинвал». Высшая точка газопровода – Кударский перевал – 3148 метров над уровнем моря.



Именины отмечают: Алексей, Василий, Евдокия, Иван, Ипполит, Константин, Ксения, Максим, Николай, Парамон, Серафим, Тихон, Яков.