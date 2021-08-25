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25.08.2021  16:53   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 26 августа

Небо в Харькове будет ясным с самого утра, а к вечеру затянется облаками. Без существенных осадков.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 26 августа

26 августа погоду в Харькове будет определять теплый сектор малоподвижного циклона Nick, с центром над странами Балтии. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +17°...+22°C (ощущается как +22°C). Ветер южный, 3 м/с. Влажность воздуха 49%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.

Днем ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +27°...+29°C (ощущается как +34°C). Ветер южный, 5 м/с. Влажность воздуха 31%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.

Вечером переменная облачность, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +29°...+24°C (ощущается как +33°C). Ветер южный, 5 м/с. Влажность воздуха 22%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 20%. Несмотря на то, что сила геомагнитных возмущений несколько повысится, ожидать магнитных бурь все же не стоит. Хотя метеозависимым людям стоит прислушиваться в голосу своего организма.

Народные приметы. Если ветер еле дует – ближайшие дни будут тихими, а если ураганом носится – будет дождливый и ненастный сентябрь.

Если 26 августа над лесом стоит густой туман – урожай грибов будет отменным.

Если сова всю ночь ухает, значит скоро погода переменится.

Тэги:  погода в харькове, прогноз погоды, харьков
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