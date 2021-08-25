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25.08.2021  20:57   

Унижал мать и грозил расправиться: под Харьковом осудили домашнего насильника

Под Харьковом вынесен реальный приговор сыну-домашнему дебоширу.


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Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Прокуратуру, по информации руководителя окружной прокуратуры Николая Дементьева, установлено, что мужчина, систематически совершал психологическое насилие в отношении своей матери,  нецензурно ругался, унижал его достоинство, сихологически издевался.
 
Мужчина был ранее судим за совершение домашнего насилия в отношении своей матери, а также неоднократно привлекался к административной ответственности за совершение домашнего насилия. Но не исправился, не сделал надлежащих выводов для себя.
 
В ходе судебного заседания мать мужчины объяснила, что ее сын в пьяном виде систематически совершал в отношении нее психологическое насилие, ссорился, нецензурно высказывался в его адрес, угрожал физической расправой.
 
По принципиальной позиции прокуратуры мужчина осужден по ст. 126-1 УК Украины с применением ст. 71 УК Украины к 2 годам лишения свободы.
 
Справка: решение в законную силу не вступило, продолжается срок на апелляционное обжалование.
 
Напомним, ранее мы писали о пойманом неадеквате, расправившемся со своей женой.
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  домашнее насилие, издевательства, харьков, унижение, угрозы, изюм
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