10.02.2022 19:45

Жестоко избивал ребенка: под Харьковом домашним насильником занялась полиция

Под Харьковом домашнему тирану сообщили о подозрении.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на сайт Нацполиции, установлено, что 30-летний мужчина из Мерефы, который проживает с 36-летней женщиной и двумя детьми - 8-летним пасынком и общей 1-летней дочерью, два года избивал мальчика.

С осени 2020 года мужчина установил систему «штрафов» за невыполнение пасынком поставленных им задач. В случае, если ребенок не успевал одеться, поесть, получил плохие оценки – его отчим избивал руками, ногами и пластиковой палкой по ягодицам и бедрам, а затем ставил в угол.

В декабре 2021 года мужчина схватил пасынка за шею и начал душить. В январе 2022 года - избил кулаками спящего. На крики мальчика прибежала его мать, но это не остудило мужчину, который сбросил ребенка с кровати и продолжал избивать, пока схватившая сына женщина не вызвала полицию.

На домашнего насильникка открыты уголовные дела о домашнем насилии и преднамеренном легком телесном поврежденим УК Украины. Ему светит до 2 лет за решеткой. Мужчине сообщили о подозрении. Досудебное расследование продолжается.