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10.02.2022  19:15   Евгений Клочко

Скончалась жена Кирилла Кернеса

Информацию о смерти супруги Яны Кирилл Кернес подтвердил на своей странице в Facebook и опубликовал последний пост любви.


facebook.com/kernes.kyrylo

По предварительной информации супруга Кирилла Кернеса долгое время боролась с тяжелой болезнью. Вместе они прожили 16 лет. Двое детей остались без матери.

"Кохана, Ти стрімкою кометою пронеслася через моє життя. Залишивши по собі дві яскраві зорі -  наших чудових дітей. 

Ти зігрівала і надихала мене прекрасних 16 років. 
 
Ти була моєю найбільшою мрією і найпалкішою любов'ю. 
 
Це гірке слово - була... 
 
Мені все здавалося, що я здатен прихилити небо для Тебе. І що разом ми здолаємо цю потвору-хворобу. І знову велике щастя буде спільним, одне на двох. Аж ні. Доля зовсім інше накреслила для нас. 
 
Я завжди пам'ятатиму нашу першу зустріч. Твій усміх, тепло твоїх очей триватимуть у наших дітях, додаючи мені сил іти далі. 

Яно, рідна моя, дякую тобі за кожну хвилину разом", - написал Кирилл Кернес.

Вся редакция РЕДПОСТ приносит глубокие соболезнования семье и родным...

Источник:   Кирилл Кернес
 Тэги:  кирилл кернес, харьков
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