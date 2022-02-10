Скончалась жена Кирилла Кернеса

Информацию о смерти супруги Яны Кирилл Кернес подтвердил на своей странице в Facebook и опубликовал последний пост любви.
По предварительной информации супруга Кирилла Кернеса долгое время боролась с тяжелой болезнью. Вместе они прожили 16 лет. Двое детей остались без матери.
"Кохана, Ти стрімкою кометою пронеслася через моє життя. Залишивши по собі дві яскраві зорі - наших чудових дітей.
Яно, рідна моя, дякую тобі за кожну хвилину разом", - написал Кирилл Кернес.
Вся редакция РЕДПОСТ приносит глубокие соболезнования семье и родным...
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Сегодня не рассчитывайте на дипломатичность – ни свою, ни окружающих. Избегайте конфликтов, столкновений и даже обсуждения каких-либо неоднозначных тем.
В Харькове будет облачно с прояснениями. Утром и днем небольшие осадки (снег с переходом в дождь). На дорогах гололедица.
Славяне сегодня чествовали домового: после ужина оставляли за печкой горшочек каши, обложенный горячими углями, чтобы каша не остыла до полуночи.
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