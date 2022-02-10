10.02.2022 19:15 Евгений Клочко

Скончалась жена Кирилла Кернеса

Информацию о смерти супруги Яны Кирилл Кернес подтвердил на своей странице в Facebook и опубликовал последний пост любви.



facebook.com/kernes.kyrylo

По предварительной информации супруга Кирилла Кернеса долгое время боролась с тяжелой болезнью. Вместе они прожили 16 лет. Двое детей остались без матери.

"Кохана, Ти стрімкою кометою пронеслася через моє життя. Залишивши по собі дві яскраві зорі - наших чудових дітей.

Ти зігрівала і надихала мене прекрасних 16 років.

Ти була моєю найбільшою мрією і найпалкішою любов'ю.

Це гірке слово - була...

Мені все здавалося, що я здатен прихилити небо для Тебе. І що разом ми здолаємо цю потвору-хворобу. І знову велике щастя буде спільним, одне на двох. Аж ні. Доля зовсім інше накреслила для нас.

Я завжди пам'ятатиму нашу першу зустріч. Твій усміх, тепло твоїх очей триватимуть у наших дітях, додаючи мені сил іти далі.

Яно, рідна моя, дякую тобі за кожну хвилину разом", - написал Кирилл Кернес.

Вся редакция РЕДПОСТ приносит глубокие соболезнования семье и родным...