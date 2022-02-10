10.02.2022 19:01 Дмитрий Колоней

Харьковчане в парке Горького могут обратиться к мэру города

В парке Горького начала работать общественная приемная Харьковского городского головы Игоря Терехова.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на пресс-службу городского совета, в парке Горького начала работу Общественная приемная мэра Харькова Игоря Терехова. Она располодена в здании администрации одного из любимых мест отдыха харьковчан.

Здесь работают два сотрудника, принимающие обращения, жалобы и предложения харьковчан. Один из них, Елена Коротких, проинформировала, что харьковчане могут обратиться в приемную руководителя города по совершенно разным вопросам - от ремонта подъездов до предоставления материальной помощи. Всегда рады в применой и людям, которые хотят внести предложения, которые сделают наш город еще конфортней.

Общественная приемная работает на первом этаже административного здания два дня в неделю: во вторник - с 9:00 до 16:00 и в четверг - с 12:00 до 18:00.

Напомним, ранее мы писали о том, что Игорь Терехов жестко отреагировал на жалобы харьковчан о ликвидации незаконной свалки и обустройстве временных тротуаров для расширения проезда между домами.