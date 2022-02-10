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10.02.2022  19:01   Дмитрий Колоней

Харьковчане в парке Горького могут обратиться к мэру города

В парке Горького начала работать общественная приемная Харьковского городского головы Игоря Терехова.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на пресс-службу городского совета, в парке Горького начала работу Общественная приемная мэра Харькова Игоря Терехова. Она располодена в здании администрации одного из любимых мест отдыха харьковчан.
 
 
Здесь работают два сотрудника, принимающие обращения, жалобы и предложения харьковчан. Один из них,  Елена Коротких, проинформировала, что харьковчане могут обратиться в приемную руководителя города по совершенно разным вопросам - от ремонта подъездов до предоставления материальной помощи. Всегда рады в применой и людям, которые хотят внести предложения, которые сделают наш город еще конфортней. 
 
Общественная приемная работает на первом этаже административного здания два дня в неделю: во вторник - с 9:00 до 16:00 и в четверг - с 12:00 до 18:00.
 
Напомним, ранее мы писали о том, что Игорь Терехов жестко отреагировал на жалобы харьковчан о ликвидации  незаконной свалки и обустройстве временных тротуаров для расширения проезда между домами.
 

 

Источник:   Городской совет
 Тэги:  игорь терехов, парк горького, харьков, общественная приемная
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