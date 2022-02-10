10.02.2022 18:35 Дмитрий Колоней

Смертельное ДТП: сбившему пешехода под Харьковом водителю сообщили о подозрении (фото)

Погубившему мужчину на харьковской трассе шоферу грозит обвинение по двум статьям.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на спикера Харьковской областной прокуратуры Дмитрия Чубенко, 50-летнему мужчине, который сообщил, что был за рулём, сообщено подозрение по ч.2 ст.286 УК (ДТП с погибшим) и ч.3 ст.135 (оставление в опасности).

9 февраля около 23 часов автомобиль сбил мужчину в районе 534 км автодороги «Киев-Харьков-Довжанский». Тело человека обнаружили ехавшие по этой дороге водители и сообщили в полицию. На месте происшествия был обнаружен номерной знак автомобиля Mersedes-Benz G63, принадлежащий фирме одного из известных харьковских бизнесменов.

Личность погибшего пока не установлена. Это мужчина около 50 лет. Человек погиб на месте происшествия от множественных переломов, травм жизненно важных органов и травм головы.

На следующий день утром в Следственное управление с адвокатом обратился человек, работающий у известного харьковского бизнесмена, и сообщил, что именно он была за рулем. Сам момент ДТП не видел, сообщает, что думал, что было столкновение с животным.

В настоящее время продолжаются следственные действия, в частности, осмотр автомобиля, предположительно причастного к этому ДТП. На автомобиле имеются повреждения, которые характерны для такого ДТП, а именно, разбиты некоторые передние элементы бампера, решетка радиатора и некоторые другие повреждения.

Следствие будет рассматривать и другие версии этого происшествия или возможное участие в ДТП других лиц. Будет проводиться ряд следственных действий по установлению объективных обстоятельств дела.

Начато расследование по двум статьям Уголовного кодекса Украины, а именно ч.2 ст.286 УКУ (ДТП с погибшим лицом) и ч.3 ст.135 (оставление в опасности). Виновному грозит тюремный до 8 лет лишения свободы.