10.02.2022 17:33 Людмила Виниченко

ДТП с участием авто Ярославского: в DCH рассказали, кто был за рулем

В пресс-службе компании DCH уточнили, кто был за рулем автомобиля харьковского бизнесмена Александра Ярославского в ночь с 9 на 10 февраля.



DCH

Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу DCH, в ночь, когда произошло ДТП, за рулем автомобиля находился водитель, работающий в одной из вспомогательных служб компании. По их информации, в ту ночь он направлялся в Харьков, чтобы припарковать машину, однако из-за плохой видимости наехал на препятствие.

Факт утери номерного знака был обнаружен только утром, после чего уполномоченные сотрудники позвонили в полицию.

Сейчас водитель дает показания и сотрудничает со следствием.

Также, по сообщениям пресс службы компании DCH, в соответствии со своим рабочим графиком, который был сформирован в начале недели, Ярославский вылетел к своей семьей в Лондон.

Напомним, дорожно-транспортное происшествие случилось 9 февраля около 22:55. автомобиль, двигавшийся со стороны города Чугуева в направлении Харькова, совершил наезд на мужчину . От полученных травм последний скончался.