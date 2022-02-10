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10.02.2022  17:33   Людмила Виниченко

ДТП с участием авто Ярославского: в DCH рассказали, кто был за рулем

В пресс-службе компании DCH уточнили, кто был за рулем автомобиля харьковского бизнесмена Александра Ярославского в ночь с 9 на 10 февраля.


DCH
Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу DCH, в ночь, когда произошло ДТП, за рулем автомобиля находился водитель, работающий в одной из вспомогательных служб компании. По их информации, в ту ночь он направлялся в Харьков, чтобы припарковать машину, однако из-за плохой видимости наехал на препятствие.  
 
Факт утери номерного знака был обнаружен только утром, после чего уполномоченные сотрудники позвонили в полицию. 
 
Сейчас водитель дает показания и сотрудничает со следствием. 
 
Также, по сообщениям пресс службы компании DCH, в соответствии со своим рабочим графиком, который был сформирован в начале недели, Ярославский вылетел к своей семьей в Лондон. 
 
Напомним, дорожно-транспортное происшествие случилось 9 февраля около 22:55. автомобиль, двигавшийся со стороны города Чугуева в направлении Харькова, совершил наезд на мужчину. От полученных травм последний скончался.
 
Тэги:  дтп, харьков
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