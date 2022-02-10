ДТП с участием авто Ярославского: в DCH рассказали, кто был за рулем

В пресс-службе компании DCH уточнили, кто был за рулем автомобиля харьковского бизнесмена Александра Ярославского в ночь с 9 на 10 февраля.
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Сегодня не рассчитывайте на дипломатичность – ни свою, ни окружающих. Избегайте конфликтов, столкновений и даже обсуждения каких-либо неоднозначных тем.
В Харькове будет облачно с прояснениями. Утром и днем небольшие осадки (снег с переходом в дождь). На дорогах гололедица.
Славяне сегодня чествовали домового: после ужина оставляли за печкой горшочек каши, обложенный горячими углями, чтобы каша не остыла до полуночи.
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