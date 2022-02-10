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10.02.2022  17:48   Дмитрий Колоней

Продажа наркотиков: в Харькове врач незаконно выдавала рецепты (фото)

В Харькове врачу-психиатру сообщили о подозрении.

Криминал Харьков: Врач незаконно выдавала рецепты на приобретение наркотиков
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Прокуратуру,  по инфоромации руководителя Киевской окружной прокуратуры Эдуарда Новикова, установлено, что 35-летняя харьковчанка, врач-психиатр нескольких частных медпредприятий, систематически незаконно выдавала рецепты на право приобретения наркотического средства – метадона.
 
 
В ходе досудебного расследования установлено более 450 эпизодов незаконной выдачи врачом рецептов на территории Киевского района. Харьков. Во время обысков найдео и изъято около 1500 медицинских карт пациентов, печати, медицинскую документацию и около 16 тысяч рецептов на выдачу наркотических средств.
 
Криминал Харьков: Врач незаконно выдавала рецепты на приобретение наркотиков
 
Женщине грозит лишение свободы сроком от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.
 
 
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  наркотики, рецепты, харьков
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