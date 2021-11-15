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15.11.2021  15:50   Виталий Хиневич

В Харькове психиатр незаконно выписывала рецепты на наркотический препарат

Женщина незаконно выдавала рецепты на приобретение синтетического лекарственного препарата.

В Харькове психиатр незаконно выписывала рецепты
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры. 
 
Отмечается, что находясь на должности врача-психиатра, гражданка систематически выписывала рецепты, дающие право приобретать наркотический препарат - метадон.
 
В процессе досудебного расследования установлено около 500 эпизодов незаконной выдачи врачам медицинских документов. 
 
В Харькове психиатр незаконно выписывала рецепты
 
Во время проведения санкционированного обыска сотрудники правоохранительных органов выявили и изъяли около 1500 медицинских карточек пациентов, печати, медицинскую документацию и около 16 тысяч рецептов, дающих право приобрести наркотический препарат. 
 
В Харькове психиатр незаконно выписывала рецепты
 
15 ноября текущего года медицинскому работнику сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 319 Уголовного кодекса Украины. 
 
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности сроком до 3 лет.
 
На данный момент решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста и отстранения от должности. 
 
Напомним, заключенному, который находится в государственном учреждении «Харьковский следственный изолятор», расположенном на улице Полтавский шлях, пытались передать сгущенное молоко с наркотиками.
 
Источник:   Харьковская областная прокуратура
 Тэги:  криминал, наркотики, харьков
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