15.11.2021 15:50 Виталий Хиневич

В Харькове психиатр незаконно выписывала рецепты на наркотический препарат

Женщина незаконно выдавала рецепты на приобретение синтетического лекарственного препарата.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры.

Отмечается, что находясь на должности врача-психиатра, гражданка систематически выписывала рецепты, дающие право приобретать наркотический препарат - метадон.

В процессе досудебного расследования установлено около 500 эпизодов незаконной выдачи врачам медицинских документов.

Во время проведения санкционированного обыска сотрудники правоохранительных органов выявили и изъяли около 1500 медицинских карточек пациентов, печати, медицинскую документацию и около 16 тысяч рецептов, дающих право приобрести наркотический препарат.

15 ноября текущего года медицинскому работнику сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 319 Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности сроком до 3 лет.

На данный момент решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста и отстранения от должности.

Напомним, заключенному, который находится в государственном учреждении «Харьковский следственный изолятор», расположенном на улице Полтавский шлях, пытались передать сгущенное молоко с наркотиками