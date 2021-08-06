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06.08.2021  13:49   

В Харькове заботливые родные передали заключенному наркотики в сгущенке

Заключенному, который находится в государственном учреждении «Харьковский следственный изолятор», расположенном на улице Полтавский шлях, пытались передать сгущенное молоко с наркотиками.

Наркотики в сгущенке передали заключенному в СИЗО. Новости Харькова
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Северо-Восточное межрегиональное управление по вопросам исполнения уголовных наказаний.
 
Как стало известно, в Харьковском СИЗО при досмотре посылки, поступившей на имя одного из заключенных, в сгущенном молоке было обнаружено вещество белого цвета, внешне похожее на наркотическое. В данный момент проводится проверка.
 
Также сообщается, что всего за прошлую неделю правоохранителям было предупреждено пять попыток передачи запрещенных предметов и веществ в учреждения исполнения наказаний и следственных изоляторов Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции Украины.
 
Ранее сообщалось, что сотрудники харьковского СИЗО перехватили наркотики в варенье и конфете.
 
Источник:   Северо-Восточное межрегиональное управление по вопросам исполнения уголовных наказаний
 Тэги:  сизо, харьков, наркотики
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