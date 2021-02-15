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15.02.2021  16:19   

Конфета и варенье с наркотой: сидельцы остались без улетного десерта (ФОТО)

Сотрудники харьковского СИЗО перехватили наркотики в варенье и конфете.

Как информирует Служба исполнения наказаний, в «Харьковском следственном изоляторе», при поступлении посылки заключенному К. от гражданина К., в банке с вареньем был обнаружен наркотик.
 
Там же, в посылке, поступившей заключенному В. от гражданина В., в конфете был обнаружен сверток с с наркотическим веществом.
 
 
Тэги:  наркотики, тюрьма, харьков, контрабанда
 
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