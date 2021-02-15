15.02.2021 16:19

Конфета и варенье с наркотой: сидельцы остались без улетного десерта (ФОТО)

Сотрудники харьковского СИЗО перехватили наркотики в варенье и конфете.

Как информирует Служба исполнения наказаний, в «Харьковском следственном изоляторе», при поступлении посылки заключенному К. от гражданина К., в банке с вареньем был обнаружен наркотик.

Там же, в посылке, поступившей заключенному В. от гражданина В., в конфете был обнаружен сверток с с наркотическим веществом.