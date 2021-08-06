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06.08.2021  14:15   Евгений Клочко

Харьковских пожарных могут отправить на тушение пожаров в Греции

100 украинских пожарных планируют направить в Грецию для борьбы с масштабными лесными пожарами.


AP
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на заявление президента Украины Владимир Зеленский в Твиттере.
 
Напомним, огненная стихия бушует в Греции с начала недели. Были эвакуированы тысячи человек в северных пригородах Афин. Данные по состоянию на утро пятницу показывают, что множество домов были разрушены или повреждены, а заместитель мэра Афиднеса Гиоргос Достис сказал, что в результате пожара была стерта территория площадью от 4500 до 5000 гектаров. 
 
Пожарная служба сообщила, что основной очаг огня разделился на несколько фронтов, распространяющихся в разных направлениях. Пожарная служба также готовится к сильным ветрам, прогнозируемым в Аттике и остальной Греции.
 
В связи с этим правительство Украины рассмотрит возможность отправки наших спасателей на помощь в борьбе с пожарами:
 
«Поставил задачу правительству предоставить помощь Греции в ликвидации разрушительных пожаров, бушующих в некоторых районах страны. В пятницу Кабмин должен принять решение, чтобы в скором времени 100 наших опытных пожарных с необходимым снаряжением отправились на помощь Греции», - заявил Владимир Зеленский.
 
Войдут ли в состав сотни спасателей сотрудники ГСЧС Харьковской области пока еще не известно. РЕДПОСТ продолжает следить за развитием событий.
 
Напомним, для тушения лесных пожаров в Луганской области в сентябре 2020 года было направлено 15 единиц техники ГСЧС Украины в Харьковской области и 75 человек личного состава.
 
Тэги:  пожарные, харьков
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