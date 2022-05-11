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11.05.2022  21:59   Дмитрий Колоней

Харьковским пожарным передали девять спецмашин (фото)

Автомобили харьковчанам были переданы в рамках большой гуманитарной помощи от партнеров европейских стран.

Харьковским пожарным передали девять спецмашин
 
Как собщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт ХОГА, пожарные автоцистерны и пожарно-спасательные автомобили в ближайшее время приступит к боевому дежурству и послужат на защите харьковчан от последствий российской агрессии и других чрезвычайных ситуаций.
 
 
 «Каждый день наши огнеборцы ликвидируют пожары, которые возникают в том числе и из-за вражеских обстрелов Харькова, других населенных пунктов области. Пусть эта техника помогает бороться с огнем и спасать жизни людей. Спасибо харьковским спасателям за отвагу и самоотверженность», - обратился к собравшимся председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.
 
Харьковским пожарным передали девять спецмашин
 
Харьковским пожарным передали девять спецмашин
 
В свою очередь начальник Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области Александр Волобуев выразил благодарность руководству ГСЧС Украины и областной военной администрации, а также народным депутатам Украины за поддержку Харьковского гарнизона.
 
Напомним, ранее мы писали о том, что харьковским спасателям передали спецавтомобиль.
 
Источник:   ХОГА
 Тэги:  пожарные, новая спецтехника, харьков
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