11.05.2022 21:59 Дмитрий Колоней
Харьковским пожарным передали девять спецмашин (фото)
Автомобили харьковчанам были переданы в рамках большой гуманитарной помощи от партнеров европейских стран.
Как собщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на сайт ХОГА, пожарные автоцистерны и пожарно-спасательные автомобили в ближайшее время приступит к боевому дежурству и послужат на защите харьковчан от последствий российской агрессии и других чрезвычайных ситуаций.
«Каждый день наши огнеборцы ликвидируют пожары, которые возникают в том числе и из-за вражеских обстрелов Харькова, других населенных пунктов области. Пусть эта техника помогает бороться с огнем и спасать жизни людей. Спасибо харьковским спасателям за отвагу и самоотверженность», - обратился к собравшимся председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.
В свою очередь начальник Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области Александр Волобуев выразил благодарность руководству ГСЧС Украины и областной военной администрации, а также народным депутатам Украины за поддержку Харьковского гарнизона.
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