Харьков на утро 12 мая. Оперативная обстановка от ГСЧС

За сутки с 11 по 12 мая спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС совершили 36 оперативных выездов.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную информацию Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области на 8.00 12 мая.
Спасатели выезжали на следующие вызовы:
Пожары, вызванные вражескими обстрелами, произошли в Богодуховском (2), Изюмском (1), Лозовском (2) и Харьковском (2) районах области.
Так, в 10:52 в результате попадания ракеты загорелся трактор в поле за пределами с. Новый Мерчик Богодуховского района. В результате происшествия пострадал водитель-механизатор. Бригадой медиков он был госпитализирован в лечебное учреждение. На месте происшествия работали подразделения ГСЧС и в 12:21 ликвидировали пожар.
Также пожар произошел в 15:58 в с. Краснопавловка Лозовского района, где вражеский снаряд попал в ангарное здание. Площадь пожара составила около 50 кв. Силами подразделений ГСЧС огонь удалось ликвидировать в 17.24. В результате происшествия погиб мужчина, личность которого устанавливается.
Кроме того, в течение суток проводились аварийно-спасательные работы и разбор завалов в разрушенных зданиях Шевченковского, Новобаварского и Холодногорского районов города Харькова.
Пиротехнические подразделения ГСЧС в течение суток 49 раз привлекались для обезвреживания вражеских боеприпасов, ликвидировано 20 вражеских боеприпасов.
Комментариев: 0
Сегодня главным трендом будет накопление запасов в любых видах, будь то мысль положить деньги в банк, купить недвижимость или даже просто начать собирать марки.
Весь день в Харькове будет облачным. Без осадков.
В этот день наши предки-язычники праздновали так называемый Коровий праздник, чествуя Премудрого бога Велеса, покровителя скота.
влажность:
давление:
ветер: