12.05.2022 08:24 Рита Парфенова

Харьков на утро 12 мая. Оперативная обстановка от ГСЧС

За сутки с 11 по 12 мая спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС совершили 36 оперативных выездов.



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Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную информацию Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области на 8.00 12 мая.

Спасатели выезжали на следующие вызовы:

27 - на ликвидацию пожаров (5 вызванных обстрелами, 22 по другим причинам;

6 - для проведения аварийно-спасательных работ,

3 - для оказания помощи населению.

Пожары, вызванные вражескими обстрелами, произошли в Богодуховском (2), Изюмском (1), Лозовском (2) и Харьковском (2) районах области.

Так, в 10:52 в результате попадания ракеты загорелся трактор в поле за пределами с. Новый Мерчик Богодуховского района. В результате происшествия пострадал водитель-механизатор. Бригадой медиков он был госпитализирован в лечебное учреждение. На месте происшествия работали подразделения ГСЧС и в 12:21 ликвидировали пожар.

Также пожар произошел в 15:58 в с. Краснопавловка Лозовского района, где вражеский снаряд попал в ангарное здание. Площадь пожара составила около 50 кв. Силами подразделений ГСЧС огонь удалось ликвидировать в 17.24. В результате происшествия погиб мужчина, личность которого устанавливается.

Кроме того, в течение суток проводились аварийно-спасательные работы и разбор завалов в разрушенных зданиях Шевченковского, Новобаварского и Холодногорского районов города Харькова.

Пиротехнические подразделения ГСЧС в течение суток 49 раз привлекались для обезвреживания вражеских боеприпасов, ликвидировано 20 вражеских боеприпасов.