11.05.2022 21:50

Как в Харькове учатся школьники, которые живут в метро (фото)

Сначала освоение математики, затем занятия творчеством и изготовление различных поделок. Так проводят уроки для детей, проживающих в метрополитене, который стал для многих вторым домом.



Фото: Василий Голосный / РЕДПОСТ



"Так сложилось, что я проживаю в метрополитене и при поддержке Департамента образования провожу занятия с детьми именно здесь. Обычно это математика, но мы можем рисовать, делать поделки. Много рисунков в поддержку ВСУ, много патриотических рисунков разных форматов" - рассказывает Татьяна Капустинская, учитель физики и математики Харьковской общеобразовательной школы №41. Фото: Василий Голосный / РЕДПОСТ"Так сложилось, что я проживаю в метрополитене и при поддержке Департамента образования провожу занятия с детьми именно здесь. Обычно это математика, но мы можем рисовать, делать поделки. Много рисунков в поддержку ВСУ, много патриотических рисунков разных форматов" - рассказывает Татьяна Капустинская, учитель физики и математики Харьковской общеобразовательной школы №41.

Подобные уроки проводятся сразу для всех возрастных категорий. В этом, делится Татьяна Капустинская, заключается и сложность обучения и опыт одновременно.

"Я думала, что не умею работать с маленькими детьми, но получается, что умею" - говорит Татьяна Капустинская.

Вообще в метро с детьми занимаются не только учителя, волонтеры также участвуют и помогут маленьким харьковчанам . В подземке они устраивают разные мастер-классы, уроки, организуют ряд развлекательных мероприятий, обеспечивают жителей едой.

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