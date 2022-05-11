Оккупанты под Харьковом возмущены поведением своих командиров (видео)

11.05.2022 21:32 Дмитрий Колоней

Об этом идет речь в новых телефонных разговорах захватчиков, которые удалось перехватить спецслужбам Украины под Харьковом.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на СБУ, в разговоре с отцом захватчик рассказывает о своих командирах.

«Они стоят, их обстреливают, а командир полка такой: «Не отступать!» А вот он где-нибудь на диванчике сидит там, выпивает, наверное…» – рассказывает отцу оккупант, который вместе со своим подразделением пытается выжить на Харьковщине.

Возмущенный мужчина советует сыну не рисковать жизнью, а уходить в «отказ». И чтобы отомстить командирам за такое отношение, советует: «Как только выскочишь – можно снимать погоны, в шапку, бледь, насрать и надеть на голову своему комбату или комбригу. И пусть, бл*, ходит, утирается! Пошли они нах*й, бл*, с такой войнушкой…».

Потому что, хоть и поздно, но до него дошло, что «красивые, сильные, мощные командиры – только на телевизоре».