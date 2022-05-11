11.05.2022 20:59 Дмитрий Колоней

За день в Харькове распределили 60 тонн гуманитарной помощи

В Харькове тысячи продуктовых наборов передали на пункты выдачи гуманитарной помощи.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на сайт ХОГА, 10 мая 2022 года продуктовыми наборами преимущественно обеспечивали отделения "Новой почты" и "Укрпочты" в Харькове.

Как сообщил председатель ХОВА Олег Синегубов, за прошедшие сутки из областного логистического центра в пункты выдачи гуманитарной помощи отправили 20 800 продуктовых наборов. Кроме харьковских отделений "Укрпочты" и "Новой почты", наборы также передали в Печенежскую, Кегичевскую, Сахновщинскую и Близнюковскую громады.

Еще более 60 тонн гуманитарного груза отправили в Высочанскую, Алексеевскую, Лозовскую, Малиновскую, Зачепиловскую, Новопокровскую, Змиевскую громады. Им передали молоко, сливочное масло, муку, мясо, рис, сахар, растительное масло.

“Я очень прошу харьковчан постараться не создавать очереди у центров выдачи гуманитарной помощи. В городе все еще сохраняется угроза ракетных обстрелов. Продуктовых наборов хватит для всех. Если у вас есть возможность, подождите несколько дней, пока спадет первая волна ажиотажа, и тогда приходите за помощью”, - сказал Олег Синегубов.

Также он отметил, что в Харьковской области работает гуманитарная "горячая линия" 0800 301 415, в последние дни она перегружена звонками. Сейчас идет работа над ее техническим усилением.

Напомним, раз в 30 дней каждый житель Харьковской области независимо от возраста может получить продуктовый набор по программе "Пакет каждому гражданину".