07.02.2022 18:20 Илья Романов

История первого харьковского огнетушителя (фото)

В Международный день огнетушителя в харьковском музее МЧС рассказали о самом старом экземпляре.

В пресс-службе управления МЧС в Харьковской области рассказали корреспонденту портала РЕДПОСТ про местный вариант борьбы с огнём. Он младше самого первого, которому исполнилось 159 лет, но имеет зрелый возраст - 102. Огнетушитель изобретён в 1920 году и представлял из себя трубку похожую на подзорную трубу и назывался "Пионер".

"В середину огнетушителя пожарные засыпали не химическое вещество, не заливали туда воду, а использовали сухой речной песок. Это было очень просто, дёшево и быстро. Большие пожары таким огнетушителем потушить вряд ли удавалось, но вот небольшие возгорания запросто", - рассказала ведущий специалист пресс-службы ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Инна Шукшина.

Просуществовал такой огнетушитель 10 лет. Потом появились уже другие, усовершенствованные модели огнетушителей. Сейчас же разнообразие впечатляет, говорят спасатели. Среди них водные, пенные, порошковые, газовые и комбинированные.

"Принцип действия современного огнетушителя прост – вырываем чеку, шланг или распылитель направляем на очаг возгорания и гасим. Все очень удобно и легко. Некоторые считают, что их нужно переворачивать или взбалтывать. Нет, не нужно – это лишнее", - рассказал руководитель пресс-службы ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Евгений Василенко.

Первый харьковский вариант огнетушителя - в музее МЧС. Он более известен харьковчанам как пожарная каланча и находится на Полтавском шляхе, 50. Планируется, что уже вскоре, когда там закончатся ремонтные работы, горожане и гости Харькова увидят много увлекательных экспонатов и узнают факты из жизни городских пожарных.

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