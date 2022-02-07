    
Главная Фото Общество История первого харьковского огнетушителя (фото)
07.02.2022  18:20   Илья Романов

История первого харьковского огнетушителя (фото)

В Международный день огнетушителя в харьковском музее МЧС рассказали о самом старом экземпляре.

В Харькове показали первый огнетушитель

В пресс-службе управления МЧС в Харьковской области рассказали корреспонденту портала РЕДПОСТ про местный вариант борьбы с огнём. Он младше самого первого, которому исполнилось 159 лет, но имеет зрелый возраст - 102. Огнетушитель изобретён в 1920 году и представлял из себя трубку похожую на подзорную трубу и назывался "Пионер".
 
"В середину огнетушителя пожарные засыпали не химическое вещество, не заливали туда воду, а использовали сухой речной песок. Это было очень просто, дёшево и быстро. Большие пожары таким огнетушителем потушить вряд ли удавалось, но вот небольшие возгорания запросто", - рассказала ведущий специалист пресс-службы  ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Инна Шукшина.
 
Просуществовал такой огнетушитель 10 лет. Потом появились уже другие, усовершенствованные модели огнетушителей. Сейчас же разнообразие впечатляет, говорят спасатели.  Среди них водные, пенные, порошковые, газовые и комбинированные.
 
"Принцип действия современного огнетушителя прост – вырываем чеку, шланг или распылитель направляем на очаг возгорания и гасим. Все очень удобно и легко. Некоторые считают, что их нужно переворачивать или взбалтывать. Нет, не нужно – это лишнее", - рассказал руководитель пресс-службы ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Евгений Василенко.
 
Первый харьковский вариант огнетушителя - в музее МЧС. Он более известен харьковчанам как пожарная каланча и находится на Полтавском шляхе, 50.  Планируется, что уже вскоре, когда там закончатся ремонтные работы, горожане и гости Харькова увидят много увлекательных экспонатов и узнают факты из жизни городских пожарных.

Фотогалерея

Тэги:  мчс, пожарные, огнетушитель, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
20.09 Общество В Харькове поздравили спасателей с профессиональным праздником (фото)   25.05 Криминал и происшествия Вымогательство и взятка: чиновник ГСЧС пойман на горячем (ФОТО) 07.05 Спорт Самбо. Харьковские спасатели - чемпионы и призеры всеукраинской "Динамиады-2021" (ФОТО)
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 