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07.02.2022  17:58   Дмитрий Колоней

Медицина катастроф: сменилась дислокация отделения Центра под Харьковом (фото)

Под Харьковом новоселье отпраздновало структурное подразделение Центра.

Под Харьковом сменилась дислокация отделения Центра медицины катастроф в Шевченково

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на соцсети, изменилось место постоянного базирования Шевченковского Пункта бригад ЭМД. Собственными силами сотрудников с помощью  средств благотворителей был проведен капитальный ремонт помещения и сменилось место дислокации.

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Теперь структурное подразделение Центра ЭМД и МК находится по адресу улица Бубличенко, 15. Теперь работники центра будут работать в комфортных и безопасных условиях и благодарят всех причастных к улучшению условий труда.

Под Харьковом сменилась дислокация отделения Центра медицины катастроф в Шевченково

Под Харьковом сменилась дислокация отделения Центра медицины катастроф в Шевченково

Под Харьковом сменилась дислокация отделения Центра медицины катастроф в Шевченково

Под Харьковом сменилась дислокация отделения Центра медицины катастроф в Шевченково

Напомним, ранее мы писали о том, как харьковские врачи спасли роженицу и ее ребенка от смерти.

 

Тэги:  медицина катастроф, новая дислокация, харьков, шевченково
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