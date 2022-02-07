07.02.2022 17:58 Дмитрий Колоней

Медицина катастроф: сменилась дислокация отделения Центра под Харьковом (фото)

Под Харьковом новоселье отпраздновало структурное подразделение Центра.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на соцсети, изменилось место постоянного базирования Шевченковского Пункта бригад ЭМД. Собственными силами сотрудников с помощью средств благотворителей был проведен капитальный ремонт помещения и сменилось место дислокации.

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Теперь структурное подразделение Центра ЭМД и МК находится по адресу улица Бубличенко, 15. Теперь работники центра будут работать в комфортных и безопасных условиях и благодарят всех причастных к улучшению условий труда.

Напомним, ранее мы писали о том, как харьковские врачи спасли роженицу и ее ребенка от смерти.