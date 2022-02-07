07.02.2022 17:35 Валерия Кононова

"Ковидная тысяча": книжный бум в магазинах Харькова

Книжные магазины Харькова и в целом Украины выдают заказы с задержкой. О причинах узнавал корреспондент РЕДПОСТ.

Как известно, тысячу гривен Зеленского можно потратить на приобретение книжной продукции в магазинах и на их сайтах. Как сообщает Игорь Киселев, маркетолог, руководитель направления e-commerce в компании Balka Book , – предновогодний сезон, умноженный на массовую раздачу денег, почти полностью парализовал книготорговлю в нашей стране. По его словам, оказались не готовы абсолютно все книжные магазины, а так же логистика издательств Украины.

Желающих приобрести книги за полученную ковидную тысячу оказалось слишком много, однако издательства и книжные считают это приятным моментом. Ведь это означает лишь одно – украинцы – люди читающие, и читающие с рвением и удовольствием. Однако последствием повышенного спроса становится увеличение срока ожидания заказов. Издания и книжные магазины просят клиентов лишь об одном – немного терпения.

"Сейчас мы отправляем книги спустя, как минимум 14 дней после заказа, что вызывает большой негатив среди наших покупателей, но мы работаем изо всех сил, постоянно расширяем штат сотрудников и стараемся, как можно информативней держать в курсе наших клиентов и делимся новостями и событиями в инстаграм", – рассказал Игорь, и добавил, что спрос не планирует утихать, он лишь разгорается, ведь увеличивается и число тех, кто прощел полный курс вакцинации, – "прямо сейчас, пока я отвечаю на ваши вопросы, началась новая программа раздачи средств для подростков 14-17 лет, которые могут так же потратить эти деньги на книги и мы готовимся принимать новую волную покупателей. На этот раз, думаю, нас ждет повышенный спрос на современную художественную литературу, а так же мангу, комиксы и графические романы, которые так любят подростки".

Также представитель Balka Book выразил отдельную благодарность жителям Харькова за их высокий уровень культуры потребления и воспитанность.

"По выходным дням, – признается Игорь Киселев, – очередь в наш магазин, начинающаяся на улице, уже не кажется чем-то удивительным ни для нас, ни для клиентов, ожидающих свою покупку в длинных очередях. Конечно, бывает, что у кого-то сдают нервы, но большинство людей терпеливо дожидается возможности купить свою книгу".

Ранее сообщалось, что с 7 февраля вакцинированные подростки старше 14 лет могут получить тысячу гривен за вакцинацию