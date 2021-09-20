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20.09.2021  12:25   

В Харькове поздравили спасателей с профессиональным праздником (фото)

Игорь Терехов встретился с коллективом 27 пожарно-спасательной части госслужбы ГУ МЧС, расположенной на улице Звёздной, 52.


Фото: Василий Голосный
Данное подразделение было создано ещё в 1944 году. 119 спасателей этой части стоят на страже Киевского района.
 
В честь профессионального праздника спасатели, отличившиеся за время службы, были награждены Почетными грамотами Харьковского городского совета.
 
"Ваша работа связана с риском,опасностью. Вы и на пожарах, и на авариях. По первому вызову спасатели выезжают на ликвидацию разных чрезвычайных ситуаций. Спасая людей, вы не думаете о своей жизни. То, что вы делаете, неоценимо! То, что для вас обычное дело, для всех остальных людей - настоящий героизм! С праздником! " - поздравил спасателей Игорь Терехов, исполняющий обязанности Харьковского городского головы.

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Тэги:  харьков, спасатели, мчс, терехов
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