В Харькове поздравили спасателей с профессиональным праздником (фото)

Игорь Терехов встретился с коллективом 27 пожарно-спасательной части госслужбы ГУ МЧС, расположенной на улице Звёздной, 52.
Сегодня особенно хорошо вы будете чувствовать себя вдали от насиженного места – в командировке, в разъездах, на отдыхе.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Утром будет идти мелкий дождь. Днем и вечером существенных осадков не ожидается.
Сегодня рекрутеры, они же хедхантеры, они же агенты по найму, они же менеджеры по подбору персонала отмечают профессиональный праздник.
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