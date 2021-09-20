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20.09.2021  12:05   Рита Парфенова

На харьковских прилавках может появиться индейка с сальмонеллой

Продавцов просят быть внимательнее к источникам поставляемого товара.

В индейке из Польши обнаружили сальмонеллу

Salmonella typhimurium обнаружили в крыльях индейки из Польши. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области.

Бактерии были обнаружены в крыльях индейки польского производителя (поставщик Indyk-Slаѕk Sp. z 0.0, Wolnosci 21 42-672, Poland, PL 24130501 WE). Также из этой партии птицы поставлено мясо механической обвалки. Всего в Украину ввезено 4 тонны продукции получателям из Запорожья (ООО «Селмит», ул. Ферросплавная, 38) и Днепра («ФРОСТ 4», ул. Автопарковая 7).

В случае обнаружения указанной партии товара в торговых сетях Харькова реализаторы обязаны сообщить в управления Госпродпотребслужбы в Харьковской области, на территории которых они зарегистрированы.

Ранее мы писали, что на Харьковщине из продажи изымают энергетик, в составе которого находится ядовитое вещество.

Источник:   Госпродпотребслужба
 Тэги:  харьков, госпродпотребслужба
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