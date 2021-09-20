На харьковских прилавках может появиться индейка с сальмонеллой

Продавцов просят быть внимательнее к источникам поставляемого товара.
Salmonella typhimurium обнаружили в крыльях индейки из Польши. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области.
Бактерии были обнаружены в крыльях индейки польского производителя (поставщик Indyk-Slаѕk Sp. z 0.0, Wolnosci 21 42-672, Poland, PL 24130501 WE). Также из этой партии птицы поставлено мясо механической обвалки. Всего в Украину ввезено 4 тонны продукции получателям из Запорожья (ООО «Селмит», ул. Ферросплавная, 38) и Днепра («ФРОСТ 4», ул. Автопарковая 7).
В случае обнаружения указанной партии товара в торговых сетях Харькова реализаторы обязаны сообщить в управления Госпродпотребслужбы в Харьковской области, на территории которых они зарегистрированы.
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