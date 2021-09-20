20.09.2021 11:41

Дошкольники и гаджеты: как избежать экранной зависимости

Сегодня гаджеты стали неотъемлемой частью жизни детей и взрослых. Можно по-разному к ним относится, но это нужно принять как факт, как объективную реальность.

Важно, чтобы родители серьезно воспринимали такую ситуацию, но не паниковали и пытались действовать методом жестких запретов, а разработали определенную стратегию поведения и постоянно ее придерживались.

Современный гаджет – это не только источник информации, но и возможность увлекательно провести время. Ребенок готов сидеть за экраном компьютера часами. Это происходит потому, что он не знает, чем заняться или в окружающем его мире нет ничего более интересного. Взрослые ему сами и предлагают эту виртуальную реальность, как удобный и простой способ увлечь, успокоить, занять таким делом, которое не предполагает их участия.

Подбираем альтернативные развлечения

Компьютер, телевизор, планшет, смартфон – не единственный способ занять ребенка на долгое время. Но самыми полезными будут не гаджеты, а совместный отдых на свежем воздухе, активные, подвижные или настольные игры, в которых принимают участие все члены семьи.

На сайте интернет-магазина Панама https://panama.ua/ можно заказать различные спортивные аксессуары, которые обеспечат необходимый уровень активности детям и взрослым (фрисби, мячи, наборы для детского боулинга, тенниса, бадминтона, крокета). Для домашнего развлечения, кроме настольных игр, также будут полезны специальные комплекты для выполнения опытов и экспериментов, кукольный театр (игрушки надеваются на руку). Но самое главное, что нужно малышу, это любовь, общение и понимание. Компьютерная игра может быть не только увлекательной, но и полезной. Однако, в ней нет живого общения, как например, в настольной игре, в которой участникам придется не только активно взаимодействовать, но и учиться договариваться между собой.