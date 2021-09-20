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20.09.2021  11:20   Виталий Хиневич

В Харьковской области выявили контрафактную продукцию на миллионы гривен

Правоохранители разоблачили дельцов, которые наладили схему незаконной поставки товаров из-за границы.

В Харькове выявлен склад контрафактной продукции
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины. 
 
Отмечается, что контрафактный товар поступал на территорию Украины из России и Китая.
 
Продукцию реализовывали через точки розничной торговли и через Интернет площадки. 
 
В ходе проведения санкционированного обыска были изъяты товары для туризма и активного отдыха.
 
Доход от реализации незаконной продукции составил более 7 миллионов гривен.
 
Стоит отметить, что фигуранты криминального производства уже попадали в поле зрения правоохранительных органов за производство товаров для дайвинга. 
 
На данный момент продолжаются следственно-оперативные мероприятия. 
 
Напомним, СБУ разоблачила масштабный механизм реализации алкогольной продукции с поддельными акцизными марками, функционировавший в трех регионах страны.
 
Источник:   Государственная пограничная служба Украины
 Тэги:  харьков
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