20.09.2021 11:20 Виталий Хиневич

В Харьковской области выявили контрафактную продукцию на миллионы гривен

Правоохранители разоблачили дельцов, которые наладили схему незаконной поставки товаров из-за границы.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.

Отмечается, что контрафактный товар поступал на территорию Украины из России и Китая.

Продукцию реализовывали через точки розничной торговли и через Интернет площадки.

В ходе проведения санкционированного обыска были изъяты товары для туризма и активного отдыха.

Доход от реализации незаконной продукции составил более 7 миллионов гривен.

Стоит отметить, что фигуранты криминального производства уже попадали в поле зрения правоохранительных органов за производство товаров для дайвинга.

На данный момент продолжаются следственно-оперативные мероприятия.

Напомним, СБУ разоблачила масштабный механизм реализации алкогольной продукции с поддельными акцизными марками, функционировавший в трех регионах страны.