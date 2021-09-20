20.09.2021 11:02 Рита Парфенова

Сколько случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Харькове за сутки: статистика на 20 сентября

За последние сутки от COVID-19 умерли два человека.



Фото из открытых источников

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 218 новых случаев заражения коронавирусом.



179 заболевших – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 20 сентября составляет 158 033 человека.



Из них:

3 804 летальных случая (за последние сутки умерло 2 человека);

147 822 человек выздоровели (за сутки выздоровели 105 человек);

6 407 человек находятся под медицинским наблюдением (за сутки увеличилось на 121 человек).



Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам Харьковщины:

216 – жители Харьковского района (в том числе 179 харьковчан);

1 – Чугуевского;

1 – Красноградского.



Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 17 сентября.