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20.09.2021  11:02   Рита Парфенова

Сколько случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Харькове за сутки: статистика на 20 сентября

За последние сутки от COVID-19 умерли два человека.


Фото из открытых источников

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 218 новых случаев заражения коронавирусом.

179 заболевших – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 20 сентября составляет 158 033 человека.

Из них:

  •     3 804 летальных случая (за последние сутки умерло 2 человека);
  •     147 822 человек выздоровели (за сутки выздоровели 105 человек);
  •     6 407 человек находятся под медицинским наблюдением (за сутки увеличилось на 121 человек).


Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам Харьковщины:

  • 216 – жители Харьковского района (в том числе 179 харьковчан);
  • 1 – Чугуевского;
  • 1 – Красноградского.


Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 17 сентября.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  харьков, коронавирус
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