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17.09.2021  11:57   Рита Парфенова

Сколько случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Харькове за сутки: статистика на 17 сентября

За последние сутки от COVID-19 умерли девять человек.


Фото из открытых источников

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 649 новых случаев заражения коронавирусом.

475 заболевших – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 17 сентября составляет 156 444 человек.

Из них:

  • 3 783 летальных случаев (за последние сутки умерло 9 человек);
  • 147 510 человек выздоровели (за сутки выздоровели 105 человек);
  • 5151 человек находятся под медицинским наблюдением (за сутки увеличилось на 535 человек).

Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам Харьковщины:

  • 535 – жители Харьковского района (в том числе 475 харьковчан);
  • 78 – Чугуевского;
  • 16 – Изюмского;
  • 11 – Богодуховского;
  • 8 – Купянского;
  • 1 – Красноградского.

Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 16 сентября.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, харьков
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