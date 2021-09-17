17.09.2021 11:57 Рита Парфенова

Сколько случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Харькове за сутки: статистика на 17 сентября

За последние сутки от COVID-19 умерли девять человек.



Фото из открытых источников

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 649 новых случаев заражения коронавирусом.



475 заболевших – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 17 сентября составляет 156 444 человек.



Из них:

3 783 летальных случаев (за последние сутки умерло 9 человек);

147 510 человек выздоровели (за сутки выздоровели 105 человек);

5151 человек находятся под медицинским наблюдением (за сутки увеличилось на 535 человек).

Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам Харьковщины:

535 – жители Харьковского района (в том числе 475 харьковчан);

78 – Чугуевского;

16 – Изюмского;

11 – Богодуховского;

8 – Купянского;

1 – Красноградского.

Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 16 сентября.