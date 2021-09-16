Сколько случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Харькове за сутки: статистика на 16 сентября

За последние сутки от COVID-19 умерли девять человек.
За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 498 новых случаев заражения коронавирусом.
344 заболевших – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 16 сентября составляет 155 795 человек.
Из них:
Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам Харьковщины:
Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 15 сентября.
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Высокий творческий потенциал может войти в противоречие с ленью, так что если хотите достичь каких-то результатов, совет: соберите в кулак всю свою волю!
Практически веь день небо будет чистым и ясным. Без осадков.
16 сентября 1987 года подписан Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой.
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