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16.09.2021  10:40   Рита Парфенова

Сколько случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Харькове за сутки: статистика на 16 сентября

За последние сутки от COVID-19 умерли девять человек.


Фото из открытых источников

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 498 новых случаев заражения коронавирусом.

344 заболевших – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 16 сентября составляет 155 795 человек.

Из них:

  • 3 774 летальных случаев (за последние сутки умерло 9 человек);
  • 147 405 человек выздоровели (за сутки выздоровели 108 человек);
  • 4 616 человек находятся под медицинским наблюдением (за сутки увеличилось на 381 человек).

Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам Харьковщины:

  • 408 – жители Харьковского района (в том числе 344 харьковчан);
  • 29 – Богодуховского;
  • 25 – Изюмского;
  • 21 – Купянского;
  • 6 – Чугуевского;
  • 5 – Лозовского;
  • 4 – Красноградского.

Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 15 сентября.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, харьков
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