16.09.2021 10:40 Рита Парфенова

Сколько случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Харькове за сутки: статистика на 16 сентября

За последние сутки от COVID-19 умерли девять человек.



Фото из открытых источников

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 498 новых случаев заражения коронавирусом.



344 заболевших – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 16 сентября составляет 155 795 человек.



Из них:

3 774 летальных случаев (за последние сутки умерло 9 человек);

147 405 человек выздоровели (за сутки выздоровели 108 человек);

4 616 человек находятся под медицинским наблюдением (за сутки увеличилось на 381 человек).

Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам Харьковщины:

408 – жители Харьковского района (в том числе 344 харьковчан);

29 – Богодуховского;

25 – Изюмского;

21 – Купянского;

6 – Чугуевского;

5 – Лозовского;

4 – Красноградского.

Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 15 сентября.