Сегодня в некоторых домах Харькова отключат газ: подробности

В Основянском районе города будет прекращено газоснабжение в связи с ликвидацией утечки газа.
С 16 сентября до окончания работ прекращается газоснабжение части домов в Основянском районе Харькова, Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу РГК «Харьковгоргаз».
В рамках инвестиционной программы и подготовки к отопительному сезону 2021-2022 гг. АО «Харьковгоргаз» проведет регламентные работы на газопроводе среднего давления.
Газоснабжение прекращается по следующим адресам:
Всех потребителей просят перекрыть краны перед газовыми приборами.
Подключение жилых домов к системе газоснабжения будет выполнено после окончания ремонтных работ и предоставления доступа во все помещения для обследования внутридомовой системы газоснабжения и проведения контрольного опрессовки в соответствии с требованиями Правил безопасности систем газоснабжения.
Ранее мы писали об отключении газа в Киевском районе Харькова в связи с ликвидацией утечки газа.
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