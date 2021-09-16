16.09.2021 09:46 Рита Парфенова

Сегодня в некоторых домах Харькова отключат газ: подробности

В Основянском районе города будет прекращено газоснабжение в связи с ликвидацией утечки газа.



khgor.dsoua.com

С 16 сентября до окончания работ прекращается газоснабжение части домов в Основянском районе Харькова, Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу РГК «Харьковгоргаз».

В рамках инвестиционной программы и подготовки к отопительному сезону 2021-2022 гг. АО «Харьковгоргаз» проведет регламентные работы на газопроводе среднего давления.

Газоснабжение прекращается по следующим адресам:

переулок Биологический 1, 8, 12, 20, 24, 25;

улица Биологическая, 1-а, 1-б;

улица Диканевская 11, 18, 19, 23, 25, 26, 28, 33;

улица Железноводская, 6, 6-а, 7, 7-а, 7-б, 9, 12, 14;

улица Лелюкивская, 9, 10, 11-а, 12, 13, 13-а, 14, 16, 20;

улица Олийняковская, 4, 6, 6а, 8;

улица Пост 6 км, 2;

улица Староверещаковская, 2-а.

Всех потребителей просят перекрыть краны перед газовыми приборами.

Подключение жилых домов к системе газоснабжения будет выполнено после окончания ремонтных работ и предоставления доступа во все помещения для обследования внутридомовой системы газоснабжения и проведения контрольного опрессовки в соответствии с требованиями Правил безопасности систем газоснабжения.

Ранее мы писали об отключении газа в Киевском районе Харькова в связи с ликвидацией утечки газа.