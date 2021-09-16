16.09.2021 09:31 Евгений Клочко

Харьков первым в стране начал цифровую трансформацию: в горсовете прошел круглый стол об открытости

Перед горсоветом и исполнительными органами руководитель города Харькова Игорь Терехов поставил задачу стать самыми открытыми в Украине.

Об этом 15 сентября в ходе круглого стола «Открытость и прозрачность деятельности органов местного самоуправления» заявил первый заместитель городского головы Александр Новак.

«Сделать городской совет и исполнительные органы наиболее открытыми в государстве — такие задачи перед нами ставит секретарь горсовета Игорь Терехов. И в этом направлении сделано немало», — отметил Новак.

Круглый стол был посвящен нормам открытости органов власти и внедрению цифровых технологий для повышения прозрачности.

«Департамент цифровой трансформации начал свою деятельность в Харькове первым среди городов Украины — в феврале 2020 года. Именно тогда между Харьковским горсоветом, Министерством цифровой трансформации и Фондом «Евразия» был подписан Меморандум о реализации в Харькове политики открытых данных», — рассказала глава Департамента цифровой трансформации Галина Литвинец.

В сегодняшнем обсуждении приняли участие депутаты, работники исполнительных органов, ученые и представители общественных организаций. Вместе с вопросом внедрения новых технологий обсуждалось противодействие коррупции с помощью технологических платформ.

Напомним, в прошлом году Харьков получил награду в номинации «Лучший цифровой город» на форуме Kyiv Smart City Forum, ежегодно проходящем в столице. Харьков был отмечен за внедрение прогрессивных цифровых технологий, которые помогают управлять городом и делают комфортнее жизнь харьковчан.