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16.09.2021  09:31   Евгений Клочко

Харьков первым в стране начал цифровую трансформацию: в горсовете прошел круглый стол об открытости

Перед горсоветом и исполнительными органами руководитель города Харькова Игорь Терехов поставил задачу стать самыми открытыми в Украине.

Харьков первым в стране начал цифровую трансформацию
 
Об этом 15 сентября в ходе круглого стола «Открытость и прозрачность деятельности органов местного самоуправления» заявил первый заместитель городского головы Александр Новак. 
 
«Сделать городской совет и исполнительные органы наиболее открытыми в государстве — такие задачи перед нами ставит секретарь горсовета Игорь Терехов. И в этом направлении сделано немало», — отметил Новак.
 
Круглый стол был посвящен нормам открытости органов власти и внедрению цифровых технологий для повышения прозрачности. 
 
«Департамент цифровой трансформации начал свою деятельность в Харькове первым среди городов Украины — в феврале 2020 года. Именно тогда между Харьковским горсоветом, Министерством цифровой трансформации и Фондом «Евразия» был подписан Меморандум о реализации в Харькове политики открытых данных», — рассказала глава Департамента цифровой трансформации Галина Литвинец. 
 
В сегодняшнем обсуждении приняли участие депутаты, работники исполнительных органов, ученые и представители общественных организаций. Вместе с вопросом внедрения новых технологий обсуждалось противодействие коррупции с помощью технологических платформ. 
 
Напомним, в прошлом году Харьков получил награду в номинации «Лучший цифровой город» на форуме Kyiv Smart City Forum, ежегодно проходящем в столице. Харьков был отмечен за внедрение прогрессивных цифровых технологий, которые помогают управлять городом и делают комфортнее жизнь харьковчан.  
 
Тэги:  харьков
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