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16.09.2021  09:11   Рита Парфенова

Известный скульптор Александр Ридный отмечает юбилей

Почетному гражданину Харькова сегодня исполнилось 60 лет.

Александр Ридный отмечает юбилей

Почетный гражданин города Харькова, доцент кафедры скульптуры Харьковской государственной академии дизайна и искусств Александр Ридный отмечает 60-летие, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службе горсовета.

С юбилеем Александра Ридного поздравил и.о. мэра Харькова Игорь Терехов. «Вы - один из лучших признанных скульпторов современности города Харькова. Ваши творческие идеи блестяще воплотились в замечательных работах, пользуются высоким признанием профессионалов и любителей искусства в нашем родном городе. От всего сердца желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, новых замыслов и потрясающих идей, непрерывного потока вдохновения, осуществления самых заветных желаний и успешного воплощения в жизнь всех творческих замыслов! Пусть Ваши трудолюбие, настойчивость и энергичность всегда помогают Вам в реализации поставленных целей» - говорится в поздравлении.

Справка. Александр Николаевич Ридный родился 16 сентября 1961 года в поселке Покотиловка Харьковского района Харьковской области. Выпускник Харьковского художественно-промышленного института. Скульптор, доцент кафедры скульптуры Харьковской государственной академии дизайна и искусств, заслуженный деятель искусств Украины, награжден орденом «За заслуги» ІІІ степени.  В Харькове Александром Ридным созданы монумент Независимости Украины, памятник Андрею Первозванному, памятный знак «Велосипедист», памятники выдающимся ученым А.М. Ляпунову и Д.И. Багалею, первому Харьковскому губернатору Е.А. Щербинину, мемориальные доски В.Н. Каразину, И.Я. Франко и многие другие, а также ряд скульптурных композиций. Работы Александра Николаевича находятся в национальном художественном музее Украины, Германии, Франции, Великобритании, Польше и Японии.

Напомним, 28 августа исполняющий обязанности мэра Харькова Игорь Терехов поздравил с Днем рождения Героя Украины Александра Жданова.

Источник:   ХГС
 Тэги:  поздравление, день рождения, александр ридный, игорь терехов, харьков
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