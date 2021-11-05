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05.11.2021  11:10   Рита Парфенова

С понедельника на ХТЗ отключат газ: причины

Газоснабжение будет временно прекращено для установки счетчиков газа.


Фото из открытых источников

С 8 по 12 ноября 2021 года прекращается газоснабжение части домов в Индустриальном районе Харькова, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу РГК «Харьковгоргаз».

Отключение газа на пять дней связано с установкой приборов учета природного газа.

Газ перекроют в домах по адресам:

  • ул. Библика 2-я, 2-б, 2-я, 19, 31, 57, 59, 61
  • пр. Александровский 81, 114, 116, 118, 120, 154-я, 166, 176
  • ул. Косарева 2, 7-я, 44
  • ул. Франтишка Крала 33-я, 35, 45, 57


Жильцов указанных домов на время работ просят перекрыть краны перед газовыми приборами.

После установки счетчиков и их контрольной опрессовки сотрудники горгаза проверят все квартиры и только после этого будет восстановлено подключение жилых домов к системе газоснабжения.

Напомним, с 9 по 11 ноября 2021 года прекращается газоснабжение части домов в Шевченковском районе Харькова в связи с аварийными работами по ликвидации утечки газа.

Источник:   АО «Харьковгоргаз»
 Тэги:  отключение газа, харьков
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