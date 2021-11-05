05.11.2021 11:10 Рита Парфенова

С понедельника на ХТЗ отключат газ: причины

Газоснабжение будет временно прекращено для установки счетчиков газа.



Фото из открытых источников

С 8 по 12 ноября 2021 года прекращается газоснабжение части домов в Индустриальном районе Харькова, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу РГК «Харьковгоргаз».



Отключение газа на пять дней связано с установкой приборов учета природного газа.

Газ перекроют в домах по адресам:

ул. Библика 2-я, 2-б, 2-я, 19, 31, 57, 59, 61

пр. Александровский 81, 114, 116, 118, 120, 154-я, 166, 176

ул. Косарева 2, 7-я, 44

ул. Франтишка Крала 33-я, 35, 45, 57



Жильцов указанных домов на время работ просят перекрыть краны перед газовыми приборами.



После установки счетчиков и их контрольной опрессовки сотрудники горгаза проверят все квартиры и только после этого будет восстановлено подключение жилых домов к системе газоснабжения.



Напомним, с 9 по 11 ноября 2021 года прекращается газоснабжение части домов в Шевченковском районе Харькова в связи с аварийными работами по ликвидации утечки газа.