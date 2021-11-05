С понедельника на ХТЗ отключат газ: причины

Газоснабжение будет временно прекращено для установки счетчиков газа.
С 8 по 12 ноября 2021 года прекращается газоснабжение части домов в Индустриальном районе Харькова, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу РГК «Харьковгоргаз».
Отключение газа на пять дней связано с установкой приборов учета природного газа.
Жильцов указанных домов на время работ просят перекрыть краны перед газовыми приборами.
После установки счетчиков и их контрольной опрессовки сотрудники горгаза проверят все квартиры и только после этого будет восстановлено подключение жилых домов к системе газоснабжения.
Напомним, с 9 по 11 ноября 2021 года прекращается газоснабжение части домов в Шевченковском районе Харькова в связи с аварийными работами по ликвидации утечки газа.
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