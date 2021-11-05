Горизбирком не будет заниматься повторным пересчетом голосов

Горизбирком отказал ОПОРЕ в повторном подсчете голосов.
Харьковская городская территориальная избирательная комиссия вчера, 4 ноября, единогласно отказала Общественной сети «ОПОРА» в повторном подсчете голосов и отмене решения о результатах голосования.
Как рассказал член городской территориальной избирательной комиссии Александр Самородин, от официального наблюдателя Общественной сети «Опора» поступило две жалобы по поводу возможных фальсификаций протоколов участковых комиссий в Новобаварском и Основянском районах.
Наблюдатели обратились с требованием обязать десять участковых комиссий осуществить повторный подсчет голосов, а также отменить решение городской избирательной комиссии о результатах выборов.
«Информации, которая могла бы повлиять на результаты выборов, в материалах этих жалоб нет. Поэтому мы приняли к сведению, однако ввиду недостаточности доказательств удовлетворять требования наблюдателей не стали. Такое решение было принято единогласно. Тем более, что согласно закону на данном этапе решение о пересчете голосов может принять только суд. К слову, на сегодня ни один иск судом не был удовлетворен», - отметил Александр Самородин.
Он подчеркнул, что для подачи жалоб законом предусмотрены срок - до принятия ТИК документов районных комиссий.
«Повторный подсчет участковых комиссий может происходить только до момента принятия документов соответствующих комиссий. В установленные законом сроки никаких обращений не было. Мы действуем исключительно в рамках закона, теперь – это не наша компетенция. Ждем рассмотрения судебных решений», - отметил Александр Самородин.
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