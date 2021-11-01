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01.11.2021  21:15   Илья Романов

Стали известны официальные результаты выборов Харьковского городского головы

Победителем на выборах мэра Харькова стал Игорь Александрович Терехов, которому отдали голоса более 50% голосовавших.


Фото из открытых источников
Как сообщает корреспондент портала РЕДПОСТ, Городская  территориальная избирательная комиссия объявила официальные результаты выборов Харьковского городского головы. 
 
Победителем на выборах мэра Харькова стал Игорь Александрович Терехов, получивший 146 240 голосов избирателей  - 50,66% пришедших на избирательные участки.      
 
 
Другие кандидаты набрали:
 
Михаил Добкин —  82 008
Александр Скорик —  15463
Константин Немичев —  29295
Алина Мустафаева —  9151
Денис Ярославский —  5660
Дмитрий Маринин —  2545
Сергей Ряполов —  1267
 
Протокол подписан всеми членами комиссии в 21:13
 
Как ранее мы писали Игорь Терехов прокомментировал ход выборов в Харькове. 
«Я благодарен всем харьковчанам за то, что мы спокойно без эксцессов прошли выборы, всем, кто отдал свои голоса. Я благодарен всем абсолютно, кто принял участие в выборах и думаю, что сегодняшняя ситуация в Харькове стабильная и такой останется. Харьков взял курс на развитие и будет его продолжать», – сказал он.

 

Тэги:  выборы, харьков
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