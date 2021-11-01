Стали известны официальные результаты выборов Харьковского городского головы

01.11.2021 21:15 Илья Романов

Победителем на выборах мэра Харькова стал Игорь Александрович Терехов, которому отдали голоса более 50% голосовавших.

Победителем на выборах мэра Харькова стал Игорь Александрович Терехов, получивший 146 240 голосов избирателей - 50,66% пришедших на избирательные участки.

Другие кандидаты набрали:

Протокол подписан всеми членами комиссии в 21:13

Как ранее мы писали Игорь Терехов прокомментировал ход выборов в Харькове.

«Я благодарен всем харьковчанам за то, что мы спокойно без эксцессов прошли выборы, всем, кто отдал свои голоса. Я благодарен всем абсолютно, кто принял участие в выборах и думаю, что сегодняшняя ситуация в Харькове стабильная и такой останется. Харьков взял курс на развитие и будет его продолжать», – сказал он.