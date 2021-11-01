01.11.2021 21:15 Илья Романов
Стали известны официальные результаты выборов Харьковского городского головы
Победителем на выборах мэра Харькова стал Игорь Александрович Терехов, которому отдали голоса более 50% голосовавших.
Фото из открытых источников
Как сообщает корреспондент портала РЕДПОСТ
, Городская территориальная избирательная комиссия объявила официальные результаты выборов Харьковского городского головы.
Победителем на выборах мэра Харькова стал Игорь Александрович Терехов, получивший 146 240 голосов избирателей - 50,66% пришедших на избирательные участки.
Другие кандидаты набрали:
Михаил Добкин — 82 008
Александр Скорик — 15463
Константин Немичев — 29295
Алина Мустафаева — 9151
Денис Ярославский — 5660
Дмитрий Маринин — 2545
Сергей Ряполов — 1267
Протокол подписан всеми членами комиссии в 21:13
«Я благодарен всем харьковчанам за то, что мы спокойно без эксцессов прошли выборы, всем, кто отдал свои голоса. Я благодарен всем абсолютно, кто принял участие в выборах и думаю, что сегодняшняя ситуация в Харькове стабильная и такой останется. Харьков взял курс на развитие и будет его продолжать», – сказал он.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости