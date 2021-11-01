01.11.2021 19:52

Пять тысяч эвакуированных: полиция Харькова проверила информацию о минировании (фото)

Стражи порядка проверили в Харькове десятки тысяч квадратных метров площади.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на сайт Нацполиции, полицейские осмотрели почти 39 000 квадратных метров помещений и более 1000 квадратных метров прилегающей территории, преварително выведя из зданий более 5100 человек. Никаких взрывоопасных устройств не обнаружено.

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Напомним, что информация об угрозе взрыва в двух торговых центрах на улицах Полтавский Путь и Героев Труда, а также в художественной галерее по улице Сумской поступила на электронную почту полиции 1 ноября около 15:20.

По адресам выезжали следственно-оперативные группы и специалисты управления взрывотехнической службы ГУНП в Харьковской области. Информация о событиях зарегистрирована в Едином учете заявлений и уведомлений. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, ранее мы писали о проверке домов взрывотехниками, которая длилась почти сутки. За это время специалисты обследовали более 43 тысяч кв. метров помещений и 2000 кв. метров прилегающей территории, эвакуировали 465 граждан. Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.