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01.11.2021  19:52   

Пять тысяч эвакуированных: полиция Харькова проверила информацию о минировании (фото)

Стражи порядка проверили в Харькове десятки тысяч квадратных метров площади.

Криминал Харьков: Полиция Харькова проверила информацию о минировании трех зданий
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт Нацполиции, полицейские осмотрели почти 39 000 квадратных метров помещений и более 1000 квадратных метров прилегающей территории, преварително выведя из зданий более 5100 человек. Никаких взрывоопасных устройств не обнаружено.
 
 
Напомним, что информация об угрозе взрыва в двух торговых центрах на улицах Полтавский Путь и Героев Труда, а также в художественной галерее по улице Сумской поступила на электронную почту полиции 1 ноября около 15:20.
 
Криминал Харьков: Полиция Харькова проверила информацию о минировании трех зданий
 
Криминал Харьков: Полиция Харькова проверила информацию о минировании трех зданий
 
По адресам выезжали следственно-оперативные группы и специалисты управления взрывотехнической службы ГУНП в Харьковской области. Информация о событиях зарегистрирована в Едином учете заявлений и уведомлений. Решается вопрос об открытии уголовного производства.
 
Напомним, ранее мы писали о проверке домов взрывотехниками, которая длилась почти сутки. За это время специалисты обследовали более 43 тысяч кв. метров помещений и 2000 кв. метров прилегающей территории, эвакуировали 465 граждан. Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.

 

Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  минирование, супермаркет, харьков, эвакуация, даффи, галлерея
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