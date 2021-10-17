17.10.2021 16:13 Евгений Клочко

Почти сутки поисков: взрывотехники не обнаружили взрывчатку в торговых центрах Харькова

Специалисты обследовали более 43 тысяч кв. метров помещений и 2000 кв. метров прилегающей территории, эвакуировали 465 граждан. Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.



Почти сутки поисков: взрывотехники не обнаружили взрывчатку в торговых центрах Харькова



Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу областной полиции.

Напомним, 16 октября около 20:30 в полицию поступило электронное письмо о том, что в торговых центрах на улицах Пушкинской, Сумской, Полтавский Шлях и проспекте Тракторостроителей заложена взрывчатка.

По адресам работали следственно-оперативные группы территориальных подразделений полиции и специалисты Управления взрывотехнической службы ГУНП в Харьковской области. Только к вечеру 17 октября специалисты закончил оследование данных торговых центров.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам "светит" от 2 до 6 лет лишения свободы.